Стотици евакуирани в Нова Зеландия заради 11-метрови вълни

Властите евакуираха стотици хора от домовете им край морето в столицата на Нова Зеландия, след като 11-метрови вълни се разбиха в брега.

Кметът на Уелингтън Андрю Литъл обяви извънредно положение в навечерието на прииждащите вълни за жителите на крайбрежните райони Оуиро Бей, Айлънд Бей, Хоутън Бей и Брейкър Бей.

„Трябва да стоите далеч от южното крайбрежие“, каза Литъл, като предупреди, че спасителните екипи няма да идват да помагат на никого, който остане там.

Заповедта за евакуация влезе в сила тази сутрин, като полицията беше призована да гарантира, че хората се преместват на по-високо място, предаде АФП.

Полицаите поставиха заграждения по околните пътища, за да попречат на хората да се отправят към брега.

Общинският съвет съобщи, че подобно събитие през 2021 г. е засегнало много домове в Брейкър Бей, а вълните по време на тази буря са били около 6,5 метра.

Вълните, нахлули в пристанището на Уелингтън, са били с височина 11 метра, съобщи новозеландската метеорологична служба MetService.

Поривите на вятъра в Айлънд Бей бяха толкова силни, че две жени бяха съборени на земята, когато вълните заляха пътя.

Някои полети бяха отменени на летището в Уелингтън, където бяха регистрирани пориви на вятъра с скорост до 128 километра в час.

Малък самолет на местния превозвач Golden Bay Air се преобърна на една страна под въздействието на вятъра, докато беше паркиран на летището без никого на борда.| БГНЕС