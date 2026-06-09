Стотици евакуирани в Нова Зеландия заради 11-метрови вълни

Властите евакуираха стотици хора от домовете им край морето в столицата на Нова Зеландия, след като 11-метрови вълни се разбиха в брега.
Кметът на Уелингтън Андрю Литъл обяви извънредно положение в навечерието на прииждащите вълни за жителите на крайбрежните райони Оуиро Бей, Айлънд Бей, Хоутън Бей и Брейкър Бей.
„Трябва да стоите далеч от южното крайбрежие“, каза Литъл, като предупреди, че спасителните екипи няма да идват да помагат на никого, който остане там.
Заповедта за евакуация влезе в сила тази сутрин, като полицията беше призована да гарантира, че хората се преместват на по-високо място, предаде АФП.
Полицаите поставиха заграждения по околните пътища, за да попречат на хората да се отправят към брега.
Общинският съвет съобщи, че подобно събитие през 2021 г. е засегнало много домове в Брейкър Бей, а вълните по време на тази буря са били около 6,5 метра.
Вълните, нахлули в пристанището на Уелингтън, са били с височина 11 метра, съобщи новозеландската метеорологична служба MetService.
Поривите на вятъра в Айлънд Бей бяха толкова силни, че две жени бяха съборени на земята, когато вълните заляха пътя.
Някои полети бяха отменени на летището в Уелингтън, където бяха регистрирани пориви на вятъра с скорост до 128 километра в час.
Малък самолет на местния превозвач Golden Bay Air се преобърна на една страна под въздействието на вятъра, докато беше паркиран на летището без никого на борда.| БГНЕСТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.