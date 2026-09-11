Съпругата на Мадуро поиска домашен арест заради сърдечни проблеми

Съпругата на бившия венецуелски президент Николас Мадуро, Силия Флорес, поиска да бъде освободена от федералния затвор в Бруклин и поставена под домашен арест заради сериозни здравословни проблеми, предаде AFP.

69-годишната Флорес, която е съдена в САЩ за наркотрафик и е задържана в същия затвор като съпруга си, според защитата ѝ страда от сърдечни проблеми, изискващи коронарно изследване, а е възможно да се наложи и операция.

Адвокатът ѝ Марк Донъли посочва в искането до съда, че преди задържането си тя е била в добро здраве и не е била на продължително лечение, с изключение на една месечна инжекция.

Според защитата условията във федералния затвор не позволяват на Флорес да получи необходимото медицинско лечение.

Затова адвокатът ѝ настоява тя да бъде поставена под домашен арест в САЩ при строги условия, включително денонощна въоръжена охрана, електронна гривна и отнемане на паспорта.

Силия Флорес и Николас Мадуро бяха задържани от американските сили в Каракас на 3 януари тази година. Двамата са обвинени, че са помогнали за транспортирането на тонове кокаин към САЩ.

Те отричат обвиненията, а Мадуро твърди, че е "военнопленник", пише БТА.