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Четирима намушкани в Лондон, един е в критично състояние

Седем са арестуваните след масовия бой с ножове

11.09.2026 | 09:15 ч. 4
Снимка: Pixabay

Снимка: Pixabay

Седем мъже са арестувани след нападение с нож на оживена търговска улица в Югоизточен Лондон, при което четирима души са ранени.

Сигналът за сбиването е подаден около 14:15 ч. на главната търговска улица в Бромли. На място са пристигнали полицейски екипи, медици и хеликоптер.

Трима от пострадалите са откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им. Четвъртият ранен остава в критично състояние.

След инцидента криминалисти и полицейски фотографи са работили на място, където са били поставени и маркери за веществени доказателства.

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Няколко улици останаха затворени след нападението, а движението в района беше сериозно затруднено. Маршрутите на около 15 автобусни линии бяха променени, а паркът "Чърч Хаус Гардънс" беше отцепен.

Полицията съобщи, че разследването продължава.

"Към момента няма данни за заплаха за обществеността", заяви говорител на лондонската полиция, пише БТА.

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