Четирима намушкани в Лондон, един е в критично състояние

Седем мъже са арестувани след нападение с нож на оживена търговска улица в Югоизточен Лондон, при което четирима души са ранени.
Сигналът за сбиването е подаден около 14:15 ч. на главната търговска улица в Бромли. На място са пристигнали полицейски екипи, медици и хеликоптер.
Трима от пострадалите са откарани в болница с наранявания, които не застрашават живота им. Четвъртият ранен остава в критично състояние.
След инцидента криминалисти и полицейски фотографи са работили на място, където са били поставени и маркери за веществени доказателства.
Няколко улици останаха затворени след нападението, а движението в района беше сериозно затруднено. Маршрутите на около 15 автобусни линии бяха променени, а паркът "Чърч Хаус Гардънс" беше отцепен.
Полицията съобщи, че разследването продължава.
"Към момента няма данни за заплаха за обществеността", заяви говорител на лондонската полиция, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.