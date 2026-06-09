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Изхвърлят лични чадъри и шезлонги за запазване на място на плажа в Гърция

За хотелите и плажните заведения е позволено, но те са в договор с общините и плащат наем

09.06.2026 | 19:30 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Властите в туристическите райони на Гърция изхвърлят чадъри и шезлонги, оставени да запазят място за следващия ден.

Туристите, които години са свикнали да си запазват място на плажа, продължават същата практика. Оставят на плажа върху пясъка свои чадъри, шезлонги и маси, като ги закопчават с катинар. Това е забранено, подчертават от общините на Халкидики. С багери рано сутрин почистват крайбрежната ивица и изхвърлят всички частни плажни артикули, предаде кореспондентът на БНР.

Плажната ивица е свободна за всички. Никой няма право да запазва за себе си част от нея.

За хотелите и плажните заведения е позволено, но те са в договор с общините и плащат наем, поясняват местните кметове.

Същата политика на общинските власти се прилага и на плажовете от Кавала до Александруполис. Туристите, които почиват на общински плажове, използват собствени чадъри и шезлонги, не плащат вход, но след това са задължени да си приберат вещите до следващия ден.

За оставени отпадъци на плажа властите глобяват по 300 евро.

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Тази година местата за безплатна почивка на плажа често се заемат от рано сутрин, докато на платените заведения винаги има свободни места.

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Тагове:

Гърция плаж лични чадъри
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