Защитиха пътя към резиденцията на Путин във Валдай с мрежи против дронове

На магистрала М-10 във Валдайския район на Новгородска област са поставени защитни мрежи срещу дронове. Това става ясно от снимка, публикувана от журналиста Олег Кашин. Конструкциите са монтирани над паркинги за камиони, на по-малко от 10 километра от резиденцията на руския президент Владимир Путин, съобщават от Agentstvo.

На панорамните снимки от Yandex.Maps и на сателитни снимки на Google Maps от 2025 г. тези конструкции не се виждат.

Такива мрежи се използват широко в зоната на конфликта в Украйна: те могат да предпазват превозни средства от малки дронове и боеприпаси, изстрелвани от тях, обяснява военният анализатор Кирил Михайлов.

В същото време основателят на изследователската група Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев смята, че мрежите на пътя близо до резиденцията на Путин са монтирани, за да се предотврати повторение на операция "Паяк", по време на която украинските сили за сигурност дистанционно изстрелваха дронове от камиони по руски стратегически летища.

Ако камион с дронове на борда пристигне на такъв паркинг, мрежите ще попречат на дроновете да достигат целта си, обясни Левиев пред "Дождь". Според него, шофьорът няма да може да спре директно на магистралата, без да създава препятствия за движението, поради което конструкциите са монтирани на места, където биха могли да бъдат паркирани камиони.

Украинската операция "Паяк" се проведе на 1 юни 2025 г. и беше един от най-големите провали на руските тайни служби

Според оценки на СБУ, атакуващи дронове, изстреляни от камиони, са ударили 41 самолета, включително стратегически бомбардировачи, разположени на няколко защитени летища. Щетите бяха оценени на 7 милиарда долара.

В края на декември Русия обвини украинските въоръжени сили в атака срещу резиденцията на Путин във Валдай с помощта на 91 дрона. Украинският президент Володимир Зеленски нарече информацията невярна, а президентът на САЩ Доналд Тръмп и ЦРУ също не ѝ повярваха.

През март около резиденцията на Путин в Новгород бяха монтирани седем нови кули за системите за противовъздушна отбрана "Панцир", с което общият им брой достигна 27, изчисли Радио "Свобода" въз основа на анализ на сателитни снимки.