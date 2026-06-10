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Мъж, пожелал смъртта на дъщерята на Мелони, почина в болница

Смъртта му е настъпила месец след втори опит за самоубийство

10.06.2026 | 14:30 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Бившият преподавател по немски език Стефано Адео, който преди година пожела смъртта на дъщерята на италианския премиер Джорджа Мелони, е починал от сърдечен удар в болница в Неапол, където е бил настанен на 10 май след втори опит за самоубийство, съобщават италиански медии.

Преподавателят, който беше на 66 години и който не беше доволен от политиките на правителството на Мелони, пожела на дъщерята на Мелони - Джиневра, която към онзи момент беше на 8 години, да я сполети съдбата на 14-годишна италианка от Афрагола, станала жертва на фемицид. 

Това пожелание тогава потресе Италия и доведе до уволнението на преподавателя от гимназия в провинция Неапол. Преподавателят получи и смъртни заплахи. Той в крайна сметка се извини за глупавата си постъпка, но каза, че продължава да не одобрява политиките на кабинета на Мелони. Адео дори поиска среща с Мелони. Такава среща така и не се състоя.

Миналата година той направи опит да се отрови, но лекарите го спасиха. На 10 май той е скочил от втория етаж на кооперация в опит да се самоубие. На място дошли парамедици и го откарали в болница без опасност за живота. Там обаче състоянието му се влошило и в крайна сметка той починал месец по-късно.
(БТА)

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Тагове:

Джорджа Мелони дъщеря Италия
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