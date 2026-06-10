Британски крайнодесен активист Томи Робинсън отиде в Москва

Британският крайнодесен активист Томи Робинсън посети Москва, където се срещна с бащата на Илон Мъск - Ерол, предаде ДПА.

Илон Мъск, най-богатият човек в света, отдавна е поддръжник на Робинсън, като и двамата призоваха хората да излязат на улиците в отговор на нападението с нож в Белфаст в понеделник.

Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън, сподели списък с местата, където се очаква да се проведат протести в 19:00 ч. вчера след нападението в Белфаст, като заяви: „Цялото Обединено кралство излиза на улиците тази вечер в 19:00 ч. след поредното нападение на нашето население от страна на нашественици.“

В понеделник Робинсън публикува видеоклип с него и Ерол Мъск, заснето очевидно в московски хотел, в което казва: „Ще отидем да създадем малко проблеми.“

Предполага се, че Ерол Мъск също е присъствал на годишния икономически форум в Санкт Петербург на Кремъл миналата седмица.

На въпроса на британското издание „Гардиън“ защо е пътувал до Москва, Робинсън отговори: „Дойдох, за да видя как тази страна е успяла да се върне в правия път и да видя красотата на цивилизованото общество тук.“

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Той добави: „Русия не е враг на Великобритания. Тази нагласа отдавна е умряла естествена смърт. Има хора, които печелят от представянето на Русия като враг, но сега всички се смеят на тези хора.“

Миналата седмица британският премиер Киър Стармър обвини Мъск, че „се меси в нашата политика“ и „се опитва да подклажда раздори“ след произнасянето на присъдата на убиеца на Хенри Новак, студент, който беше смъртоносно намушкан през декември.

Начинът, по който беше третиран 18-годишният младеж, предизвика политически скандал, като премиерът призова политиците да се вслушат в призивите на близките на тийнейджъра да не използват случая „за да предизвикват безредици“.

(БТА)