IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 25

Нетаняху е готов да действа самостоятелно срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп го предупреди как действа

10.06.2026 | 07:28 ч. 4
Reuters

Reuters

Израелският премиер Бенямин Нетаняху може да е готов, при определени обстоятелства, “да нанесе военен удар срещу Иран без подкрепата на САЩ“, съобщи израелската телевизия i24news, цитирана от ДПА.

“Възможно е да стигнем до ситуация, в която ще трябва да се изправим срещу иранците сами, без подкрепата на САЩ, с цялата свързана с това цена –  в оръжия и в глобална изолация“, каза Нетаняху по време на заседание на кабинета в понеделник вечерта.

“Израел не иска да се стигне дотам, но знае, че това е възможно”, добавил е премиерът.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Нетаняху да не действа самостоятелно. Правителството на САЩ в момента води преговори за рамково споразумение с Техеран за разрешаване на регионалния конфликт чрез дипломация.

Свързани статии

Израелският експерт по Иран Дани Цитронович предупреди, че значителни военни действия без подкрепата на САЩ биха били огромен стратегически риск за националната сигурност на Израел и за подобно нещо трябва да се мисли само ако няма други алтернативи.

Цитронович също така посочи последствията, ако бъде сключено споразумение с Иран, което американската администрация би счела за ключов успех. Според него в такъв случай едностранни действия на Израел срещу Иран без координация с Вашингтон биха могли да струват скъпо – включително за стратегическите отношения на Израел със САЩ. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

войната в Иран Израел Бенямин Нетаняху удари Доналд Тръмп
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem