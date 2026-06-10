Европейската мечта се разпадна: Франция започва сама разработката на нов боен самолет

След като на 8 юни беше потвърдено, че програмата за изтребители от следващо поколение на Future Combat Air System (FCAS) се е провалила, френският отбранителен сектор, който беше партньор в програмата заедно с тези на Германия и Испания, беше широко оценен като вероятно да продължи самостоятелно разработването на изтребител от следващо поколение. Забележителен индикатор за това са коментарите на главния изпълнителен директор на френската фирма Dassault Aviation, Ерик Трапие, че Франция трябва да запази способността си самостоятелно да проектира и произвежда бойни самолети от следващо поколение, вместо да разчита изцяло на многонационални европейски програми. Той многократно заявяваше, че Франция притежава експертизата да разработи самостоятелно изтребител от следващо поколение, ако е необходимо, позовавайки се на непрекъснатата история на страната в проектирането на самолети от серията Mirage до най-новия ѝ изтребител, "поколение 4+" Rafale, пише MWM.

Трапие каза, че Франция разглежда възможности за самостоятелно разработване на „допълнително поколение“, по отношение на поддържането на суверенен технологичен път отвъд настоящия Rafale и дори отвъд проблемната програма FCAS.

Франция е запазила известна степен на автономност в проектирането на корпуса и стелт системите, бойната авионика и системите за мисии, сертифицирането за ядрен удар за френската въздушна система за възпиране, съвместимостта на самолетоносачите за операции от бъдещия самолетоносач на френския флот и интеграцията на местни оръжия и лоялни дронове, което ѝ позволява да разработва изтребители с по-голяма степен на независимост от други европейски държави. По този начин Трапие успява да твърди, че разделянето на техническите правомощия между множество държави може да забави развитието и да размие отчетността, докато национално ръководена програма би могла да се движи по-бързо и да защитава по-добре чувствителните технологии. За разлика от други европейски страни, Франция отдавна се стреми да запази цялостна вътрешна аерокосмическа индустриална база, способна да проектира и произвежда съвременни бойни самолети без чуждестранна зависимост.

Докато европейските изтребители се считат за далеч от конкурентоспособни в международен план, както се вижда от постоянните им загуби в търгове срещу самолети като американския F-35 и руския Су-30, френският отбранителен сектор има значително по-добри резултати от тези на други европейски държави.

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Rafale беше въведен в експлоатация половин десетилетие преди Eurofighter,

който беше съвместно разработен от Обединеното кралство, Германия и Италия и съчетаваше по-голям обсег и по-ниски оперативни разходи с много по-усъвършенстван радар. Той използваше фазирана антенна решетка от самото начало през 2001 г., 20 години преди Eurofighter, и премина към по-усъвършенстван активен електронно сканиран антенен радар през 2013 г., когато Eurofighter все още се строеше с остарял сензорен набор. По този начин, макар че се очаква европейските изтребители да останат далеч от конкурентни спрямо конкурентните американски и китайски типове изтребители, и то все повече, тенденциите, наблюдавани в четвъртото поколение, показват, че независимо разработен френски изтребител от следващо поколение може да бъде по-малко проблематичен и по-малко неконкурентоспособен от общоевропейски.

Въпреки че FCAS и конкурентната програма Global Air Combat Programme, разработвана от Обединеното кралство, Япония и Италия, се предлагат на пазара като програми за изтребители от шесто поколение, очаква се и двете да произвеждат самолети, които в най-добрия случай се считат за „5+ поколение“ и са далеч от пълен паритет със самолетите от шесто поколение на САЩ и Китай. Дори разработването на изтребител от „5+ поколение“, наравно с бъдещите подобрени варианти на F-35 или J-20, се очаква да бъде изключително предизвикателство за европейските индустрии и само за Франция. Финансовата тежест от разработването на такива самолети е значително по-голяма от тази на предишните поколения, като разработването на F-35 е струвало близо 100 милиарда долара, докато по-малко ефективните европейски отбранителни индустрии постоянно изискват повече финансиране, за да постигнат подобни резултати на американската индустрия. Много по-малкият мащаб на френската индустрия, много ограничената ѝ електронна индустрия и много по-ограниченият мащаб, в който се провеждат научноизследователска и развойна дейност в страната, показват, че страната не може да произведе изтребител от следващо поколение, конкурентен на F-35 или J-20.