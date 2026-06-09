Един от най-амбициозните военни проекти в Европа е пред разпад

Френско-германската програма за изтребители от следващо поколение Future Combat Air System (FCAS) официално се разпадна, след като френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц стигнаха до общо заключение, че не може да се намери общ език за разрешаване на дългогодишни спорове. Програмата стартира през юли 2017 г., за да осигури наследник на Eurofighter на служба в Германия и Rafale на служба във Франция от около 2040 г. Сериозните недостатъци в технологичните бази на двете страни и дългата история на значителна неефективност в повечето от основните им отбранителни програми от самото начало повдигнаха сериозни въпроси относно това дали е възможно подобно амбициозно усилие за разработване на изтребители, пише изданието MWM. Важен момент в програмата беше признанието на главния изпълнителен директор на Dassault Ерик Трапие през 2021 г., че отчасти поради големи забавяния през последните четири години, не се очаква програмата да произведе изтребител повече от две десетилетия. „[Целта] 2040 г. вече е пропусната, защото вече се бавим, а дискусиите за следващата фаза със сигурност също ще бъдат дълги... така че по-скоро се стремим към 50-те години на миналия век“, отбеляза той по това време.

Европейските отбранителни сектори остават далеч зад Китай, Съединените щати и в по-малка степен Русия

по отношение на възможностите на своите бойни самолети, като САЩ експлоатират изтребители от пето поколение повече от две десетилетия, а Китай - от близо десетилетие. Очаква се Китай да въведе в експлоатация първите си изтребители от шесто поколение в началото на 2030-те години, следван от Съединените щати с изтребителя F-47 в началото на 2040-те години, докато двете страни бързо модернизират своите изтребители J-20 и F-35 от пето поколение до стандартите „поколение 5+“. Eurofighter и Rafale постоянно се оценяват като имащи много ограничен боен потенциал в сравнение не само с тези типове изтребители от пето поколение, но и с най-добрите американски и китайски изтребители от „поколение 4+“ като F-15EX и J-16. Докато китайските изтребители по политически причини не са могли да се конкурират в търгове на НАТО, F-35 постоянно печели всеки търг, в който се е конкурирал с европейски типове изтребители, което отразява ограниченията на Eurofighter и Rafale. Не само че несъответствието е голямо в момента, но то продължава да се разширява, тъй като се очаква европейското производство на изтребители дори десетилетия по-късно да се сблъска със сериозни трудности при преодоляване на технологичните препятствия, за да премине към ерата на петото поколение.

Програмата FCAS се сблъсква с нарастващи трудности, като доклади от септември 2025 г. показват, че служители на германското министерство на отбраната обмислят варианти за пълно напускане на програмата. В отговор на тази нарастваща криза, ръководителят на Airbus Defence and Space Майк Шьолхорн заяви, че една от възможностите би била програмата да разработи два отделни типа изтребители, които да отговарят на отделни френски и германски изисквания. През декември Министерството на отбраната на Обединеното кралство предложи на Германия евентуално участие в програмата за изтребители от следващо поколение Global Combat Air Programme (GCAP), която се осъществява съвместно с Япония и Италия. Очаква се GCAP самата да се сблъска с големи трудности поради големите индустриални и технологични ограничения на участващите страни и по-специално далеч не изключителните резултати на британския и италианския отбранителен сектор. Въпреки това се счита за вероятно Германия да се присъедини след краха на конкурентната програма Future Combat Air System, като преди това Германия си партнира с Италия и Обединеното кралство за разработването на Eurofighter.

Способността на програмите GCAP или FCAS да произведат изтребител със сравними възможности с F-35 или J-20 отдавна е под сериозно съмнение, особено като се имат предвид обширните усилия, полагани за бързо усъвършенстване на двата изтребителя до стандартите на „5+ поколение“ от страни с много по-големи технологични бази и по-ефективни отбранителни сектори от тези в Европа. Въпреки че европейските държави все още могат да разработват изтребители от пето или „5+ поколение“, ако влязат в експлоатация, те все още ще изостават значително по отношение на технологиите и характеристиките и вероятно ще влязат в експлоатация едва след като първите китайски и евентуално американски изтребители от шесто поколение вече са в експлоатация. Вероятен резултат от провала на GCAP е, че Франция ще се стреми да разработи изтребител самостоятелно, вероятно с подкрепата на Съединените щати и разчитайки на внос на американски технологии. Очакваните продължаващи проблеми, пред които са изправени европейските програми, се очаква да продължат да увеличават интереса към F-35 и потенциално към обществените поръчки на американския изтребител F-47 от шесто поколение, ако той бъде предложен за износ.