Невидима заплаха надвисва над Гърция това лято

Гръцкото торакално дружество призовава за по-строг мониторинг на качеството на въздуха, тъй като димът от горски пожари, африканският прах и покачващият се озон повишават нивата на замърсяване в гръцките градове над лимита на Световната здравна организация, пише To Vima.

Гръцките лета се характеризират с наситено синьо небе и безмилостно слънце. Според белодробните специалисти в страната обаче сезонът носи и опасности, които лесно се пренебрегват: дим от горски пожари, африкански прах и покачващ се озон, всички те представляват нарастваща тежест за общественото здраве.

Дългосрочното излагане на фини прахови частици, известни като PM2.5, е свързано с приблизително 10 000 до 12 000 преждевременни смъртни случая в Гърция всяка година, според данни на Европейската агенция по околна среда и проучването „Глобално бреме на болестите“, цитирано от Гръцкото торакално дружество, професионалната организация на пулмолозите в страната.

Дружеството представи данните на 9 юни като част от нова политическа харта, отбелязваща 60-годишнината му, която поставя околната среда и дихателното здраве сред основните му приоритети за следващите години.

Замърсяването на въздуха традиционно се третира като зимен проблем, свързан с градския трафик и отоплението на домовете. Специалистите на дружеството твърдят, че изменението на климата е обърнало модела, като рисковете сега достигат пик през летните месеци.

Големите пожари през последните лета показаха защо.

Щетите не се ограничават до горящите райони: фините въздушни частици, произведени от горски пожари, могат да пътуват на дълги разстояния, засягайки здравето на милиони хора далеч от пламъците. Африканският прах, пресичащ Средиземно море, междувременно пристига по-често и с по-голяма интензивност през последните години.

Дори без пожари или прах, концентрациите на частици PM2.5 и PM10 в големите градски центрове на Гърция често надвишават границите, препоръчани от Световната здравна организация, като автомобилният трафик и промишлената дейност допринасят за натоварването.

Това, което тези частици правят след вдишване, е добре документирано. Замърсяването на въздуха, което сега се счита за най-значимия екологичен рисков фактор за общественото здраве в Европа, допринася за обостряния на астма и хронична обструктивна белодробна болест, за респираторни инфекции и за хоспитализации поради кардиореспираторни заболявания. „Хроничните респираторни заболявания са шестата водеща причина за смърт в европейския регион на Световната здравна организация, причинявайки около 400 000 смъртни случая всяка година“, каза Стелиос Лукидис, професор по пулмология и президент на дружеството, на представянето на хартата.

Проучвания на градското население в Гърция са установили, че дори краткосрочни скокове в нивата на частиците са свързани с повече посещения в спешните отделения и повече хоспитализации, особено сред деца, възрастни хора и хора с хронични заболявания. И не се очаква картината да се подобри. Дружеството предупреждава, че изменението на климата води до по-чести епизоди на замърсяване, по-силно присъствие на озон, повече горски пожари и промени в разпространението на алергените.

Хартата призовава за по-строг мониторинг на качеството на въздуха, систематично публикуване на данни за качеството на въздуха и приемане на насоки за допустими граници на качеството на атмосферата, определени от СЗО. Тя предлага и кампании за обществена информация относно рисковете от замърсяване на въздуха, мерки за защита на уязвимите групи и интегриране на здравни показатели в политиката за околната среда.

Докато учените предупреждават, че летата ще стават все по-горещи, посланието на обществото е просто: опазването на околната среда означава опазване на белите дробове на хората.