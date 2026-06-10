Вучич: Смятам да подам оставка

Мисля да се кандидатирам за министър-председател. Тази вечер имаме важна среща. Ще обсъдим и как ще бъде съставен списъкът. Ще имаме голям брой млади хора, енергични, студенти. Ще направим най-сериозния списък, най-отговорните хора, сред които със сигурност ще има студенти. Смятам да подам оставка. Това заяви президентът на Сърбия Александър Вучич, предава "Политика".

"Може би дори по-рано от три, четири месеца. Ще ви информирам. Не се притеснявайте, няма да е изненада за никого. Започнах да опаковам книги в Президентството. Ще даря 1200 книги, които получих по време на президентския си мандат", добави Вучич.

Той каза още, че всеки ден обмисля кой да бъде кандидатът на управляващите за президентския пост.

"Това ще бъде човек, който е по-отговорен, ще си позволя да кажа и по-образован, по-енергичен и човек, който знае какво е държавата. Със сигурност ще бъде по-образован от техните двама кандидати - ректора Владан Джокич и баскетболиста Деян Бодирога", заяви Вучич.