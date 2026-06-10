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Вучич: Смятам да подам оставка

Започнах да опаковам книги в Президентството

10.06.2026 | 22:33 ч. 12
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Мисля да се кандидатирам за министър-председател. Тази вечер имаме важна среща. Ще обсъдим и как ще бъде съставен списъкът. Ще имаме голям брой млади хора, енергични, студенти. Ще направим най-сериозния списък, най-отговорните хора, сред които със сигурност ще има студенти. Смятам да подам оставка. Това заяви президентът на Сърбия Александър Вучич, предава "Политика".

"Може би дори по-рано от три, четири месеца. Ще ви информирам. Не се притеснявайте, няма да е изненада за никого. Започнах да опаковам книги в Президентството. Ще даря 1200 книги, които получих по време на президентския си мандат", добави Вучич.

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Той каза още, че всеки ден обмисля кой да бъде кандидатът на управляващите за президентския пост.

"Това ще бъде човек, който е по-отговорен, ще си позволя да кажа и по-образован, по-енергичен и човек, който знае какво е държавата. Със сигурност ще бъде по-образован от техните двама кандидати - ректора Владан Джокич и баскетболиста Деян Бодирога", заяви Вучич.

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