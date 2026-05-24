IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 26

Вучич реши да разговаря с протестиращите и замина за Китай

Мотото на протеста снощи беше "Студентите побеждават!"

24.05.2026 | 11:40 ч. 9
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Снощи сръбският президент Александър Вучич обяви в публикация в Инстаграм, че кани на диалог протестиращите, които участваха в първото публично антиправителствено събиране за годината, организирано от студенти.

Вучич отправи поканата от борда на самолета при отпътуването си за Китай, където е на официално посещение от 24 до 28 май по покана на китайския президент Си Цзинпин, съобщава БТА.

"След насилието тази вечер от страна на протестиращите по улиците на Белград, отново ги каня на диалог и се надявам, че ще разберат, че тези, които не мислят като тях, са хора и граждани на Сърбия", заяви Вучич след края на протеста, който отново издигна искане за предсрочни парламентарни избори в Сърбия.

“Държавата ще си свърши работата отговорно, точно както тази вечер, и ще установи обществен ред и мир за кратък период от време. В крайна сметка Сърбия винаги побеждава!“, каза Вучич във видеопубликацията.

Свързани статии

Мотото на протеста снощи беше  "Студентите побеждават!".

Многохилядната демонстрация на пл. "Славия", която се проведе на 23 май в Белград е част от студентско движение, което вини управляващите и президента Александър Вучич за корупция и непотизъм, предизвикали трагичния инцидент на 1 ноември 2024 година в северния сръбски град Нови Сад.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Сърбия студенти протести Александър Вучич разговори
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem