Вучич реши да разговаря с протестиращите и замина за Китай

Снощи сръбският президент Александър Вучич обяви в публикация в Инстаграм, че кани на диалог протестиращите, които участваха в първото публично антиправителствено събиране за годината, организирано от студенти.

Вучич отправи поканата от борда на самолета при отпътуването си за Китай, където е на официално посещение от 24 до 28 май по покана на китайския президент Си Цзинпин, съобщава БТА.

"След насилието тази вечер от страна на протестиращите по улиците на Белград, отново ги каня на диалог и се надявам, че ще разберат, че тези, които не мислят като тях, са хора и граждани на Сърбия", заяви Вучич след края на протеста, който отново издигна искане за предсрочни парламентарни избори в Сърбия.

“Държавата ще си свърши работата отговорно, точно както тази вечер, и ще установи обществен ред и мир за кратък период от време. В крайна сметка Сърбия винаги побеждава!“, каза Вучич във видеопубликацията.

Мотото на протеста снощи беше "Студентите побеждават!".

Многохилядната демонстрация на пл. "Славия", която се проведе на 23 май в Белград е част от студентско движение, което вини управляващите и президента Александър Вучич за корупция и непотизъм, предизвикали трагичния инцидент на 1 ноември 2024 година в северния сръбски град Нови Сад.