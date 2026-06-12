Историческа присъда в Южна Корея: Бившият президент Юн влиза в затвора за 30 години

В петък съд в Южна Корея осъди бившия президент Юн Сук-йол на 30 години затвор по обвинения, свързани с това, че е наредил нахлуването на военни дронове над Северна Корея, за да създаде претекст за неуспешното си обявяване на военно положение през декември 2024 г., предава Ройтерс.

Централният окръжен съд в Сеул призна Юн за виновен в помагачество на врага и злоупотреба с власт, като заяви, че той е участвал в заговора за нахлуването на дронове над Пхенян през октомври 2024 г. от самото начало, според изявление на съда.

Решението се добавя към поредица от присъди срещу сваления консервативен лидер, някогашен главен прокурор на Южна Корея, чиято заповед за военно положение хвърли четвъртата по големина икономика в Азия в най-дълбоката политическа криза от десетилетия насам.

Адвокатите му заявиха, че той нито е наредил, нито по-късно е одобрил операцията, която според тях не е била свързана с военното положение, а е била отговор на месеци наред севернокорейски изстрелвания през границата на балони, пълни с боклук.

През април прокуратурата поиска 30-годишна присъда за Юн.

През февруари южнокорейски съд осъди Юн на доживотен затвор, след като го призна за виновен в ръководене на въстание, свързано с опита за въвеждане на военно положение.

Юн, който вече е в ареста, може да обжалва решението на по-долна инстанция.

Юн беше отстранен от поста си миналата година, след като Конституционният съд потвърди импийчмънта му, което доведе до предсрочни избори, спечелени от либералния президент Ли Дже Мюнг.

Полетите с дронове продължават да бъдат източник на напрежение между двете Кореи, които технически все още са в състояние на война.

По-рано тази година Ли изрази съжаление, след като разследване установи, че през януари правителствени служители са изпратили дронове в ядрено въоръжената Северна Корея.

Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен Ун нарече изявлението на Ли „мъдро поведение“, но надеждите за сближаване избледняха, след като дипломатически изолираната страна отново започна да нарича Южна Корея своя „най-враждебен“ враг.