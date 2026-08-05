Грък държал тялото на баща си над 2 години във фризер, за да взима пенсията му

В Гърция арестуваха мъж, държал тялото на починалия си баща си две години и половина във фризер, за да взима пенсията му, съобщава гръцката телевизия "Скай".

Задържаният мъж е бил собственик на хотел в село Мистра, област Лакония на полуостров Пелопонес. Полицейските власти са открили тялото на 90-годишен мъж във фризера на хотелския комплекс, който е бил затворен от по-рано.

Според информацията на информационния сайт pelop.gr по случая е задържан 55-годишният син на възрастния мъж. Той е признал, че е държал тялото на баща си във фризера в продължение на две години и половина. Мъжът е взимал пенсията както на баща си, така и на починалата си преди години майка.

Случаят е разкрит, след като до полицията достигнала информация, че възрастният мъж, роден през 1936 г., не е бил забелязван от дълго време.

Вчера синът му е привикан на разпит, като е обяснил, че баща му е заминал за Атина, където живее в момента. След разпит на другия син на възрастния мъж е установено, че собственикът на хотела е дал заблуждаваща информация. При направен обиск в хотела е намерено тялото на 90-годишния мъж. Синът му е бил задържан.

Пред полицаите той е признал, че баща му е починал преди две години и половина от естествена смърт и вместо да обяви смъртта му пред властите, го е сложил във фризер. Целта му е била да взима пенсията на възрастния мъж.

Допълнително е взимал и пенсията на майка си, която се е полагала на баща му след смъртта ѝ преди години.

Днес мъжът ще се яви в съда в Спарта.

(БТА)