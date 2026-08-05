Цените на зехтина са изправени пред нов натиск през есента

Европейските земеделски производители са изправени пред поредния труден вегетационен сезон, тъй като екстремната жега, продължителната суша и опустошителните горски пожари нанасят тежки щети на реколтата в целия континент, което подхранва опасенията, че цените на хранителните продукти – и по-специално на маслиновото масло – могат да започнат да се покачват отново през следващите месеци, пише гръцкото издание To Vima.

От царевица и зеленчуци до лозя и маслинови насаждения – намаленото селскостопанско производство засилва страховете от подновяване на инфлацията на пазарите на храни. Маслиновото масло е сред продуктите, предизвикващи най-голяма тревога.

Регионите за отглеждане на маслини в няколко европейски държави са засегнати от комбинация от скочилите температури, недостиг на вода и горски пожари. Производителите предупреждават, че цените на маслиновото масло може да възобновят възходящата си тенденция през есента.

Горски пожари са поразили районите за производство на маслини в Гърция, Италия и Португалия.

Дори маслиновите насаждения, които са се спасили от пламъците, са засегнати от дим, пепел и влошаващо се качество на въздуха. В същото време високите температури благоприятстват разпространението на вредители и болести, като същевременно оказват влияние върху растежа и размера на маслините.

Въпреки че международните цени на маслиновото масло се понижиха след достигането на рекордни нива през последните години, през последните месеци те отново започнаха да бележат възходяща тенденция. По-малките количества маслини, подходящи за продажба, и нарастващите производствени разходи биха могли да предизвикат поредна вълна от ценови увеличения, което ще окаже допълнителен натиск както върху производителите, така и върху потребителите.

Според The Guardian средната цена на еднолитрова бутилка екстра върджин маслиново масло във Великобритания остава над 7 лири и през последните месеци отново започна да се покачва.

Натискът се простира далеч отвъд производството на маслини. Във Франция се оценява, че са загубени хиляди тона зеленчуци на стойност десетки милиони евро. Производството на някои култури, включително листни зеленчуци, моркови, праз, чесън и лук - може да се намали дори с половина.

Френските лозя в регионите Шампан, Бордо и Бургундия също са засегнати, като екстремната жега ограничава развитието на гроздето. В Шампан се очаква реколтата да започне с около месец по-рано, отколкото преди няколко десетилетия, а производството се прогнозира да бъде с около 10 % по-ниско от миналата година.

В Испания прогнозите за тазгодишната реколта от зърнени култури бяха намалени от 24 милиона тона на малко над 18,5 милиона тона. Оценката беше направена преди неотдавнашните горски пожари.

Този спад се наблюдава въпреки по-добрата адаптация на испанските земеделски стопани към горещите и сухи условия чрез отглеждането на топлоустойчиви сортове култури и по-голямото използване на напояване и съхранение на вода за справяне с периодите на суша.

Междувременно Европейският съюз (ЕС) понижи прогнозите си за производството на слънчоглед, царевица, картофи и соя. Прогнозите за царевицата са намалени с 6% в сравнение с предишната прогноза, докато очакваното производство на картофи и соя е намалено с 3%.

Въздействието не е еднакво в цяла Европа. Румъния се е възползвала от по-големите валежи, докато реколтата от пшеница в Италия се е оказала по-устойчива.

Селскостопанската търговска организация ASAJA също съобщи, че щетите от горските пожари са засегнали овощни градини, лозя, земеделски земи и оранжерии, като са повлияли на цитрусовите плодове, авокадото, бадемите, лозята, зеленчуците и маслиновите насаждения. Тя добави, че водният стрес и екстремните температури също са довели до намаляване на производството на домати и царевица.