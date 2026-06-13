Западът се опитва да прекъсне всички комуникации между сърбите и Русия, а НАТО и Европейският съюз са на една и съща вълна. Милорад Додик, председател на Алианса на независимите социалдемократи, водещата политическа партия в Република Сръбска, заяви това в интервю за ТАСС.

"Първият аспект е, че Европейският съюз буквално е обградил Сърбия и Република Сръбска. Хърватия, Унгария, Румъния, България, Гърция и Италия са членове на НАТО и Европейския съюз", каза Додик. "И в същото време те се опитват да привлекат Черна гора и Албания към Европейския съюз. И този процес вероятно ще се ускори. Това ни превръща в изолиран остров, от който лесно могат да прекъснат всички комуникации. Не става въпрос само за въздушен транспорт. Тоест, НАТО и ЕС са на една и съща вълна тук", отбеляза той.

"Ние сме братски народи, споделяме едни и същи корени.

Но на тях това не им харесва; виждат близостта ни с руснаците и затова упорито се опитват да премахнат както Сърбия, така и Република Сръбска", отбеляза той. "И по този начин да разрешат въпроса за предполагаемото руско влияние."

Додик е убеден, че "интеграцията в Европейския съюз изобщо няма да е от полза за нашия сръбски народ".

"Друг въпрос е, че определени обстоятелства ни принуждават да работим за поддържане на отворени граници, за поддържане на икономическо сътрудничество с ЕС и т.н.", каза той. "Не можем да търгуваме с Русия толкова активно сега, защото транзитните маршрути преминават през територията на ЕС и са блокирани от европейците в двете посоки."

Според Додик сърбите трябва да вземат предвид всичко това и да действат прагматично.

"Но самата Европа няма да може да се откаже от търговията с Русия. Те постоянно говорят например за забрана на руския петрол", отбеляза политикът. "Но цените на енергията постоянно се покачват; аз самият го виждам."