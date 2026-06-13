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Путин: Никакви украински удари по Русия няма да помогнат на врага

Врагът не е в състояние да сдържи настъплението на руските въоръжени сили

13.06.2026 | 15:15 ч. 38
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Руските войски поддържат стратегическо предимство и никакви украински удари няма да променят тази ситуация. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на среща за развитието на Донбас и Новорусия, предава ТАСС.

"Нашите войски поддържат стратегическо предимство, уверено напредват и никакви обстрели или удари с дронове няма да променят тази ситуация", отбеляза Путин подчертавайки, че руските войски напредват във всички посоки.

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По думите му, руските въоръжени сили настъпват във всички посоки и врагът не е в състояние да сдържи това настъпление и прибягва до терористични методи.

"Руските въоръжени сили настъпват във всички посоки и врагът не е в състояние да сдържи това настъпление и прибягва до открито терористични методи: нанасяне на удари по цивилни цели, комуникационни линии и пътнически транспорт", подчерта той.

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