Путин: Никакви украински удари по Русия няма да помогнат на врага

Руските войски поддържат стратегическо предимство и никакви украински удари няма да променят тази ситуация. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на среща за развитието на Донбас и Новорусия, предава ТАСС.

"Нашите войски поддържат стратегическо предимство, уверено напредват и никакви обстрели или удари с дронове няма да променят тази ситуация", отбеляза Путин подчертавайки, че руските войски напредват във всички посоки.

По думите му, руските въоръжени сили настъпват във всички посоки и врагът не е в състояние да сдържи това настъпление и прибягва до терористични методи.

"Руските въоръжени сили настъпват във всички посоки и врагът не е в състояние да сдържи това настъпление и прибягва до открито терористични методи: нанасяне на удари по цивилни цели, комуникационни линии и пътнически транспорт", подчерта той.