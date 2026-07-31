Демерджиев сезира Сметната палата за доходите на Пеевски

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата заради съмнения за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот – лидерът на ДПС Делян Пеевски, съобщиха от МВР.

В сигнала се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на Пеевски. Министърът пристъпи към тези действия заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира, уточняват от МВР.

"С настоящия сигнал Ви уведомявам, че смятам, че са налице данни и обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за несъответствие между официално декларираните данни от г-н Делян Славчев Пеевски. Считам, че следва да бъде извършена детайлна проверка на декларираното имущество от г-н Пеевски, в качеството му на лице, заемащо публична длъжност в светлината на изнесените от мен данни и факти по време на изслушване в Народното събрание на Република България на 02.07.2026 г. за осъществени от него полети с частни самолети през последните години", се посочва в сигнала.

В него министърът на вътрешните работи отбелязва още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон "Магнитски".

"Съществуват данни, че с цел заобикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършено от трети лица. Лицата, заемащи публични длъжности са задължени да декларират случаите, в които в тяхна полза са дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро", пише още в сигнала на министър Демерджиев.

Той призовава Сметната палата да извърши пълна и всеобхватна проверка в рамките на законовите ѝ правомощия относно достоверността и пълнотата на подадените декларации, наличие на несъответствие между декларирани доходи, имущество и фактическо имуществено състояние.

В началото на месеца министър Иван Демерджиев заяви, че се проверява произходът на средствата, с които са заплащани полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, както и дали цените им отговарят на пазарните нива, припомня БТА. Във връзка с полетите министърът беше изслушан в Народното събрание.