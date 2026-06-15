Тръмп обяви зрелищен митинг за Деня на независимостта на САЩ

Ден след грандиозните празненства по случай рождения ден на Доналд Тръмп, американският президент използва платформата си Truth Social, в която обяви и плановете си за Деня на независимостта на САЩ на 4 юли.

"На 4 юли, в Мемориала на Линкълн и Монумента на Вашингтон, в красивия и безопасен Вашингтон, окръг Колумбия, ще бъдем домакини на най-зрелищния митинг на Тръмп от всички - "почит към Америка“, написа президентът.

Тръмп добави, че целта на честването е "да почете народа, духа, силата и триумфите на страната".

"На фона на Мемориала на Линкълн и около красивия нов Отразяващ басейн, повече от 300 членове на нашите силни и талантливи военни оркестри, оркестри и церемониални части ще изпълнят патриотични мелодии и американски класики, както и моя плейлист (няма да имаме никой от онези хора, които ви приспиват и постоянно се оплакват!), докато празнуваме нашата страна и се обединяваме в следващите 250 години. Този ансамбъл ще бъде най-голямата формация от съвместни военни музикални и церемониални изпълнения в историята. Ще има невероятни прелети и въздушни шоута с участието на нашите най-добри военни пилоти и техника, а аз ще произнеса основни речи, които няма да искате да пропуснете. За да завърша програмата и да отбележа това историческо събитие, ще дам старт на това, което ще бъде най-голямото фойерверкно шоу в историята, точно тук, в столицата на нашата нация. Не го пропускайте. Ще се видим на 4 юли във Вашингтон, окръг Колумбия", завърши публикацията си Тръмп.