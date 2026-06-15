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Украинец беше признат за виновен за палеж на имот, свързан Киър Стармър

Друг румънец, който е роден в Украйна, попадна в затвора по същия случай

15.06.2026 | 18:45 ч. 1
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Украински гражданин беше признат за виновен в извършване на умишлен палеж на имот, свързан с британския премиер Киър Стармър през май миналата година, предаде Ройтерс. 

В продължение на пет дни в полицията постъпваха сигнали за пожари в къща в Северен Лондон, свързана със Стармър, и за друг имот наблизо, където той е живеел преди, а сега обитаван от снаха му, както и заради опожаряване на автомобил "Тойота", който също е принадлежал на британския премиер.

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Роман Лавринович, на 22 г., беше признат за виновен от наказателния съд в Лондон по обвинение в умишлен палеж с намерението да застраши живота на другиго и в извършване на палеж, съзнателно пренебрегвйки риска от възможни жертви при един от пожарите в жилищните имоти.

Той беше оправдан по обвинения, свързани с друг имот.

Лавринович и румънецът Станислав Карпюк, на 27 г., който е роден в Украйна, бяха признати за виновни в заговор за извършване на палеж. Техният украински партньор Петро Починок, на 35 г., беше оправдан по същите обвинения. 

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Тагове:

украинец признат виновен палеж имот Киър Стърмър
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