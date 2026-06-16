IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 49

Медведев: Русия трябва да продължи да разгромява украинските въоръжени сили

Русия трябва да унищожи обновяваната от европейските подлеци бандеровска флота

16.06.2026 | 10:48 ч. 38
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Киев не се интересува от международното право и международните съдилища, затова Русия трябва да продължи да разгромява ВСУ и да унищожава украинския флот, включително морските безпилотни летателни апарати. За това написа заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ Дмитрий Медведев в "Макс".

"Бандеровската "Украйна" не дава и пет пари за международното право и международните съдилища. Тя разбира само езика на силата", написа той, коментирайки решението на арбитражния съд в Хага в полза на Русия по делото за правата върху крайбрежните води на Черно море в близост до Крим, Керченския пролив и Азовско море.

Свързани статии

"Русия трябва да унищожи обновяваната от европейските подлеци бандеровска флота, включително морските безпилотни летателни апарати, трябва да унищожи техните търговски кораби, превозващи военни товари, изхождайки от предположението, че всичките им кораби се занимават с това, трябва и занапред да разбива техните въоръжени сили, независимо от това от какво се състоят и къде се намират" , подчерта Медведев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Русия Украйна война Медведев
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem