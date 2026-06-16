Киев не се интересува от международното право и международните съдилища, затова Русия трябва да продължи да разгромява ВСУ и да унищожава украинския флот, включително морските безпилотни летателни апарати. За това написа заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ Дмитрий Медведев в "Макс".

"Бандеровската "Украйна" не дава и пет пари за международното право и международните съдилища. Тя разбира само езика на силата", написа той, коментирайки решението на арбитражния съд в Хага в полза на Русия по делото за правата върху крайбрежните води на Черно море в близост до Крим, Керченския пролив и Азовско море.

"Русия трябва да унищожи обновяваната от европейските подлеци бандеровска флота, включително морските безпилотни летателни апарати, трябва да унищожи техните търговски кораби, превозващи военни товари, изхождайки от предположението, че всичките им кораби се занимават с това, трябва и занапред да разбива техните въоръжени сили, независимо от това от какво се състоят и къде се намират" , подчерта Медведев.