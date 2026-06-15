Г-7 е като семейна среща, а Тръмп е "чичото, който никой не харесва"

Президентът Доналд Тръмп ще пристигне във Франция днес за среща на върха на Г-7, където ще се срещне с разнообразна група световни лидери, които споделят поне едно общо преживяване: всички те или са били обект на неговия гняв, или са преминали през изключително неловки дипломатически срещи с американския лидер.

Няколко лидери от Г-7 са се сблъскали с гнева на Тръмп, защото са поставили под въпрос избраната от него война с Иран. Други са се сблъсквали с него заради тарифите. Лидерите на Япония и Германия, по-специално, са преживели тромави отклонения от Тръмп относно мрачни моменти в историята на техните страни.

По време на тридневни разговори във Френските Алпи се очаква лидерите да обсъдят новосключеното споразумение, насочено към прекратяване на войната с Иран, китайската търговска политика и продължаващата война на Русия в Украйна.

Семейно събиране и лошият чичо

Срещата на върха също така предоставя възможност на тези лидери да преоценят отношенията си с Тръмп в момент, когато той изглежда по-решен от всякога да следва едностранен път по въпроси от глобално значение.

Динамиката на срещата на върха е оприличена на семейно събиране за празник, където "има чичо, когото не харесвате съвсем“, според Макс Бергман, анализатор в Центъра за стратегически и международни изследвания.

"И никой не иска да има конфронтация, дори ако нещата понякога стават доста пасивно-агресивни. Но, знаете ли, винаги има възможност нещата да се счупят и да станат доста драматични", каза още анализаторът.

Ето и поглед на някои от по-забележителните и неудобни разговори между Тръмп и неговите колеги от лидерите на Г-7.

Стармър не е Чърчил за Тръмп

Критиките на Тръмп към британския премиер Киър Стармър са съсредоточени върху нежеланието на Обединеното кралство да съдейства за военните удари на САЩ срещу Иран, британската имиграционна политика и стратегиите на страната за възобновяема енергия.

Най-острият му удар дойде, след като лидерът на Лейбъристката партия първоначално отказа да позволи на американски военни самолети да използват британска база в Индийския океан за бомбардировките на Иран.

"Това не е Уинстън Чърчил, с когото си имаме работа“, каза Тръмп за Стармър, сравнявайки го неблагоприятно с уважавания британски министър-председател от времето на Втората световна война, припомня The Independent.

Премиерът, когото Тръмп обича да нарича губернатор

Тръмп често се е ядосал заради търговските дисбаланси с Канада, като често е изразявал мнение за анексирането на страната и превръщането ѝ в "51-ви щат“. Той също така е започнал да нарича премиера Марк Карни "губернатор“.

Най-острата му реторика към лидера на северната съседка на Америка дойде, след като на Световния икономически форум в Давос, Карни осъди принудата от страна на великите сили върху по-малките страни, без изрично да посочи Тръмп.

"Канада живее благодарение на Съединените щати. Запомни това, Марк, следващия път, когато правиш изявления“, заяви Тръмп в собствените си изказвания в Давос.

Карни се опита да запази сдържаност в отговор на забележките на Тръмп, като каза пред репортери по-рано този месец, че Тръмп е "изключително активен потребител на социалните медии“ и че няма да отговаря на всяка публикация.

Подигравките на Тръмп не подминаха и домакинът тази година, като републиканецът каза, че бракът на семейство Макрон поставя под въпрос надежността на Франция.

Консервативният премиер

Доскоро италианският премиер Джорджия Мелони се ползваше с високо уважение от Тръмп.

През октомври Тръмп неистово хвалеше консервативната лидерка на Италия, наричайки я "много успешен и красив политик".

Оттогава обаче Тръмп промени мнението си, след като Италия отказа да помогне на Съединените щати във войната срещу Иран и след като премиерът порица Тръмп за враждата му с папа Лъв XIV относно конфликта.

"Хората харесват ли я? Не мога да повярвам“, каза Тръмп за Мелони пред миланския вестник Corriere della Sera. Той добави: "Мислех, че има смелост. Грешах.“

Неловкият гаф за Пърл Харбър

По време на гостуването на японския премиер Санае Такаичи в Белия дом Тръмп не посмя да я критикува директно, но изказванията му поставиха премиера в неудобно положение.

На въпроса на японски репортер защо не е информирал съюзниците си в Европа и Азия, преди САЩ да нападнат Иран, Тръмп небрежно се позова на Пърл Харбър, за да защити решението си.

"Кой знае по-добре за изненадата от Япония?“, каза Тръмп, докато Такаичи беше до него. "Защо не ми казахте за Пърл Харбър?“

Забележката на Тръмп изненада мнозина в Япония, които бяха свикнали американските президенти да избягват остри дискусии за изненадващия удар на Япония срещу Тихоокеанския флот на САЩ в Хавай, който въвлече САЩ във Втората световна война.

Такаичи, твърдолинеен консерватор, получи смесица от похвали и критики у дома, че не реагира на коментарите на Тръмп, оставяйки ги да минат, само с поглед към министрите си, седнали наблизо.