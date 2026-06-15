Зеленски и Путин са отворени към идеята за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може отново да насочи дипломатическите си усилия към войната в Украйна, след като беше обявено рамковото споразумение с Иран.

Коментарът му дойде при пристигането му за срещата на Г-7 във Франция и след телефонни разговори както с украинския президент Володимир Зеленски, така и с руския лидер Владимир Путин, предаде АФП.

"Вчера проведох много добър разговор с президента Зеленски и президента Путин и мисля, че може би можем да направим нещо, наистина го мисля. Смятам, че и двамата са отворени към това", каза Тръмп на съвместна пресконференция с френския си колега Еманюел Макрон.

По думите му двата разговора са били "много ползотворни", но американският президент не даде повече подробности каква точно идея е обсъждана с Киев и Москва.

Тръмп приветства рамковото споразумение с Иран и заяви, че след тази развръзка администрацията му отново ще насочи вниманието си към руската война срещу Украйна.

"Така че, знаете, сега, след като това с Иран приключи, ще се фокусираме върху това и ще видим дали можем да го осъществим", добави той.

Водените от САЩ мирни преговори за Украйна са в застой от началото на конфликта в Близкия изток, съобщи Euronews.

На 14 юни Тръмп е разговарял поотделно с Володимир Зеленски и Владимир Путин. След тези разговори той заяви, че "и двамата са отворени" към възможността да бъде направен нов опит за напредък по украинския въпрос, пише БГНЕС.