Зеленски и Путин са отворени към идеята за мир

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може отново да насочи дипломатическите си усилия към войната в Украйна, след като беше обявено рамковото споразумение с Иран.
Коментарът му дойде при пристигането му за срещата на Г-7 във Франция и след телефонни разговори както с украинския президент Володимир Зеленски, така и с руския лидер Владимир Путин, предаде АФП.
"Вчера проведох много добър разговор с президента Зеленски и президента Путин и мисля, че може би можем да направим нещо, наистина го мисля. Смятам, че и двамата са отворени към това", каза Тръмп на съвместна пресконференция с френския си колега Еманюел Макрон.
По думите му двата разговора са били "много ползотворни", но американският президент не даде повече подробности каква точно идея е обсъждана с Киев и Москва.
Тръмп приветства рамковото споразумение с Иран и заяви, че след тази развръзка администрацията му отново ще насочи вниманието си към руската война срещу Украйна.
"Така че, знаете, сега, след като това с Иран приключи, ще се фокусираме върху това и ще видим дали можем да го осъществим", добави той.
Водените от САЩ мирни преговори за Украйна са в застой от началото на конфликта в Близкия изток, съобщи Euronews.
На 14 юни Тръмп е разговарял поотделно с Володимир Зеленски и Владимир Путин. След тези разговори той заяви, че "и двамата са отворени" към възможността да бъде направен нов опит за напредък по украинския въпрос, пише БГНЕС.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.