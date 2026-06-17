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САЩ отпускат 1 млрд. долара за хуманитарна помощ за агенции на ООН

САЩ все още дължат милиарди долари членски вноски на ООН

17.06.2026 | 19:11 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Съединените щати обявиха отпускането на 1 млрд. долара за хуманитарна помощ и помощ при бедствия за УНИЦЕФ и Световната програма по прехрана (СПП), съобщи ДПА.

Средствата са предназначени за подпомагане на животоспасяващи дейности в над 40 държави, съобщи Държавният департамент на САЩ.

Според изявлението над 800 млн. долара ще бъдат отпуснати на СПП, а детската агенция на ООН УНИЦЕФ ще получи над 218 млн. долара.

Обявяването идва един месец, след като САЩ заявиха, че ще предоставят 1,8 млрд. долара на ООН. През декември администрацията на президента Доналд Тръмп обяви финансиране в размер на 2 млрд. долара.

Преди Тръмп да встъпи в длъжност, финансовите вноски на САЩ към ООН понякога са били значително по-високи, отбелязва ДПА.

САЩ също така все още дължат милиарди долари членски вноски на ООН, която е под силен финансов натиск и многократно е била остро критикувана от Тръмп. Президентът постави под въпрос хуманитарната помощ на САЩ в началото на втория си мандат и прекрати многобройни програми.

По време на мандата на Тръмп най-голямата икономика в света също така се оттегли от няколко организации на ООН и от споразумения, подкрепяни от ООН, пояснява ДПА.
(БТА)

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Тагове:

САЩ агенции на ООН хуманитарна помощ
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