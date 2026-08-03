РЗИ: Трето заразно огнище на морбили е установено в Угърчин

Трето заразно огнище на болестта морбили е установено в Угърчин, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч.

За миналата седмица са регистрирани осем случая на заразени с морбили - с три повече от предходната, когато заразените бяха петима. Всички заболели са от Угърчин – две семейни огнища с общо седем заразени в различни възрасти и един случай от третото заразно огнище. Във възрастовата група от една до четири години болните са двама, между пет и девет години – един, от 15 до 19 години – четирима, а един е над 20-годишна възраст. Хоспитализирани са за лечение в Инфекциозното отделение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ – Плевен. Всички случаи са лабораторно потвърдени, уточниха от РЗИ.

Здравните власти съобщават и за случаи на лаймска борелиоза (51-годишна жена от Троян), скарлатина (дете на осем години от Ловеч) и на хепатит В (мъж на 52 г. от Луковит).

Случаите с остри респираторни заболявания (ОРЗ) в Ловеч, съобщавани от системата за надзор и анализиране на заболяемостта от ОРЗ и грип, определят изключително ниска заболяемост от 7,31 на 10 хиляди население, при 18,28 на 10 хил. за предходната седмица, информират още от РЗИ.