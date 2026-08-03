РЗИ: Трето заразно огнище на морбили е установено в Угърчин

Трето заразно огнище на болестта морбили е установено в Угърчин, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Ловеч.
За миналата седмица са регистрирани осем случая на заразени с морбили - с три повече от предходната, когато заразените бяха петима. Всички заболели са от Угърчин – две семейни огнища с общо седем заразени в различни възрасти и един случай от третото заразно огнище. Във възрастовата група от една до четири години болните са двама, между пет и девет години – един, от 15 до 19 години – четирима, а един е над 20-годишна възраст. Хоспитализирани са за лечение в Инфекциозното отделение на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ – Плевен. Всички случаи са лабораторно потвърдени, уточниха от РЗИ.
Здравните власти съобщават и за случаи на лаймска борелиоза (51-годишна жена от Троян), скарлатина (дете на осем години от Ловеч) и на хепатит В (мъж на 52 г. от Луковит).
Случаите с остри респираторни заболявания (ОРЗ) в Ловеч, съобщавани от системата за надзор и анализиране на заболяемостта от ОРЗ и грип, определят изключително ниска заболяемост от 7,31 на 10 хиляди население, при 18,28 на 10 хил. за предходната седмица, информират още от РЗИ.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.