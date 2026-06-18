Нов украински дрон заплашва руската логистика: Какво може Wardog TRN

Украинската компания Roboneers представи Wardog TRN – дрон, който функционира като радиоретранслатор, за да удължи значително обхвата на други дронове. Този квадрокоптер, носещ 3 кг комуникационно оборудване, действа като ключов „мултипликатор на силата“, позволяващ на украинските дронове за удари на средно разстояние да оперират по-дълбоко зад руските линии, оказвайки натиск върху логистиката. С оперативен обхват от 10 км и автономност от 1 час той преодолява проблемите с пряката видимост и електронната война, предлагайки икономична алтернатива на сателитните връзки или AI-насочването. Достъпен чрез Brave1 Market, Wardog TRN подобрява радиооборудването, разширявайки радиохоризонта до 120 км. Тази иновация подчертава критичната роля на поддържащите технологии в съвременната дронна война – способност, към която Русия също може да се стреми.

Украинските компании разширяват границите на дроновата технология, пускайки в употреба системи, които стават все по-бързи, автономни и смъртоносни. В рамките на тази екосистема украинската компания Roboneers наскоро представи Wardog TRN – дрон, проектиран да служи като комуникационен релей, който позволява на операторите да поддържат радиовръзка с други дронове на по-големи разстояния. На пръв поглед Wardog TRN може да изглежда по-малко значим в сравнение с някои от другите авангардни системи на Украйна. Неговото значение обаче се крие в ролята му на мултипликатор на силата. Чрез разширяване на обхвата и надеждността на комуникациите между дроновете Wardog TRN дава възможност на украинските сили да проникнат с ударите си на средно разстояние по-далеч зад руските линии, като по този начин оказват допълнителен натиск върху руските логистични мрежи, пише за Forbes журналистът Викрам Митал.

Wardog TRN е разработен от Roboneers, украинска компания за военна роботика, основана през 2017 г. в отговор на руската инвазия в Крим.

Wardog TRN е квадрокоптер от среден размер,

оптимизиран за пренасяне на комуникационно оборудване. Физически той е по-голям от FPV дроновете, широко използвани от Украйна, но е много по-малък от по-големите бомбардировъчни дронове. Дронът използва модулна архитектура, като основният корпус съдържа системите за управление на полета, навигация, захранване и камера, докато оборудването, специфично за мисията, се монтира външно. Системата може да пренася полезен товар до 3 кг, предназначен за комуникационно релейно оборудване. Снимки в социалните медии показват, че това оборудване е монтирано в скоба върху дрона и е увенчано с голяма правоъгълна решетка от насочени антени.

Предвид относително тежкия си полезен товар, автономността на дрона е ограничена до един час. Според данните оперативният му обхват е 10 км, а максималната скорост – 68 км/ч. Платформата се управлява дистанционно чрез цифров комуникационен канал на 2,4 GHz с помощта на ръчен контролер с вграден дисплей, който позволява на операторите да следят състоянието на полета, навигационните данни и видеопотоците от бордовата камера. Той също така разполага с оптично-инерционна навигационна система, която му позволява да поддържа стабилен полет и да се придвижва към предварително програмирани точки, дори когато навигационните и комуникационните сигнали са нарушени от заглушаване.

Wardog TRN се предлага чрез украинския Brave1 Market – пазар за отбранителни технологии, стартирал през 2025 г. Често описван като "Amazon за военните", Brave1 Market свързва директно военните части с украинските компании в отбранителния сектор. Войниците могат да закупят дрона, използвайки електронните точки (e-Points) на платформата, които се печелят чрез проверена употреба на одобрени отбранителни технологии. Тези точки след това се използват, за да повлияят на бъдещи решения за доставки и покупки.

Разнообразният арсенал от дронове на Украйна е оформил хода на войната, като дроновете с пряк полет (FPV) на близко разстояние патрулират по фронтовите линии, а дроновете за удари на далечно разстояние заплашват цели дълбоко в територията на Русия. Въпреки това нововъзникващите способности на Украйна за удари на средно разстояние се оказват дори още по-решаващи. Тези системи атакуват руски обекти, намиращи се далеч зад фронтовите линии, включително логистични центрове, командни пунктове и зони за събиране на войски. На практика те драстично разширяват зоната на поражение на Украйна и принуждават руските сили да действат под постоянна заплаха, далеч от предния край на бойното поле. Този нарастващ обхват прави все по-трудно за Русия да концентрира сили и да започва настъпателни операции, без да понася значителни загуби, като същевременно изолира фронтовите подразделения чрез прекъсване на логистичните мрежи и мрежите за подкрепление, които ги поддържат.

Въпреки че Wardog TRN не е дрон за удари на средно разстояние, той служи като ключов фактор за тези системи. Едно от основните предизвикателства пред дроновете за удари със среден обсег е поддържането на надеждни комуникационни връзки на големи разстояния. Предизвикателствата, свързани с комуникациите в пряка видимост, особено в градска и планинска местност, се усложняват допълнително от руската електронна война. Украйна е разработила няколко алтернативни решения за преодоляване на тези предизвикателства. Някои дронове, като Dart и Hornet, използват терминално насочване, задвижвано от изкуствен интелект, което им позволява да продължат към целите си дори след загуба на връзка. Други разчитат на сателитна връзка чрез системи като Starlink. Въпреки че са ефективни, тези подходи са относително скъпи и зависят от специализирани компоненти, които са налични само в ограничени количества. В резултат на това те ограничават броя на дроновете, които могат да бъдат използвани за ударни мисии.

В по-дългосрочен план Wardog TRN и подобни системи биха могли да служат като ключови комуникационни възли, свързващи пилотирани и безпилотни сили, действащи както във въздушното, така и в наземното пространство. Предвид високата си оперативна височина и мисията, фокусирана върху комуникациите, платформата би могла да бъде адаптирана и за събиране на разузнавателна информация за сигналите от вражески радиочестотни излъчватели.

Русия също вероятно ще се стреми към подобни способности. За разлика от Украйна, руските сили нямат достъп до мрежата Starlink и продължават да се сблъскват с предизвикателства при поддържането на надеждни комуникационни връзки за операции с дронове на средно разстояние. Въздушните дронове-релейни станции предлагат едно потенциално решение на този проблем и биха могли да станат все по-често срещана характеристика и от двете страни на бойното поле.

Wardog TRN подчертава продължаващата игра на „котка и мишка“ в областта на дронната технология, която вече определя съвременната война. Макар вниманието често да се фокусира върху по-бързи, с по-голям обсег или по-автономни дронове, поддържащите технологии могат да бъдат също толкова важни. Wardog TRN е мултипликатор на силата, който разширява обсега на други дронове и дава възможност за нарастващия капацитет на Украйна за удари на средно разстояние.