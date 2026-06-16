Украйна намира нов начин да спира Русия на фронта

Новите тактики и дрон технологиите на Украйна са й позволили да натрупа рядко срещан импулс срещу Русия, според анализатори, украински официални лица и западни разузнавателни служби. Руската инвазия е брутална, изтощителна битка, при която през последните години почти няма промяна на фронтовите линии. Това може би започва да се променя. Украйна забавя руското настъпление, нанася удари по цели, които Москва някога е считала за безопасни, и си връща част от територията, пише BI.

Новите типове дронове позволяват на Украйна да удари райони, които Русия някога е считала за безопасни, включително складове, превозни средства, противовъздушна отбрана и маршрути за снабдяване, които поддържат руските войски на фронта. Целта е да се изолират части от бойното поле, което затруднява Русия да премества войски и провизии там, където са необходими.

По-доброто планиране и новите системи означават, че Украйна също става по-добра в стратегическото използване на тези оръжия, вместо просто да реагира на руските атаки, казват анализатори.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви миналата седмица, че Украйна „постепенно си връща окупираните територии“, добавяйки, че "през май Русия почти не постигна значими резултати на бойното поле".

Украинските командири заявиха, че Русия преживява най-лошата си година от началото на мащабната инвазия през февруари 2022 г., а анализаторите на конфликти от ISW написаха в края на миналия месец, че Украйна започва да завладява повече територия, отколкото губи, за първи път от 2023 г.

Анализаторите заявиха, че Украйна успешно "забавя руското настъпление и обръща руските постижения в някои сектори на фронта".

Небето, доминирано от дронове, е попречило и на двете страни да въведат тежка техника или да струпат пехота близо до фронта. Русия се опита да възстанови този стил на водене на война, но до голяма степен се провали.

Украйна обаче показва някои обещаващи резултати, като въвежда отново някои малки бронирани формирования, способни да се придвижват и да се сражават динамично. Нито една от страните не може да провежда големи маневри все още, но Украйна "създава условия, които потенциално могат да доведат до пробив", заяви ISW.

Дроновете на Украйна играят решаваща роля в тази промяна. През по-голямата част от войната Украйна разчиташе силно на дронове с къс обсег и изглед от първо лице, за да поразява войски и техника близо до фронта, докато дронове с дълъг обсег нанасяха удари по нефтени съоръжения, летища и военни цели дълбоко във вътрешността на Русия.

Но сега Украйна разполага с нови дронове, включително американския дрон "Хорнет", който може да поразява цели на средно разстояние, на около 20 до 300 километра от фронтовите линии.

Удрянето на тези цели на средно разстояние в тила създава нови проблеми за руската армия от логистична гледна точка, защото сега "отнема много повече време да се доставят оръжия до фронтовите линии", и "от психологическа гледна точка", защото „областта, която те смятаха за безопасна, сега е нова зона на смърт", каза Тарас Березовец, ръководител на отдела за военно сътрудничество на Силите за териториална отбрана на Украйна.

Новите дронове със среден обсег на действие създават хаос в тиловите райони на Русия, а Степаненко подозира, че кампанията от удари „вероятно ще стане много по-силна през следващите седмици и месеци, докато руските сили не намерят противодействие“.

Украйна казва същото.

Министърът на отбраната на Украйна, Михаил Федоров, заяви, че Украйна "започва "логистична блокада" на руската армия", като се очаква още по-голям напредък, тъй като страната инвестира над 110 милиона долара в тези усилия.

Украйна е развила подобрени способности за осведоменост и планиране на бойното поле, което ѝ позволява да идентифицира по-ефективни цели и да окаже по-голямо влияние върху цялостната битка. Анализаторите от ISW заявиха, че оперативното ѝ планиране „узрява“.

Разликата се дължи на неща като новата украинска система за управление на бойното поле "Делта",

която комбинира разузнавателна информация и данни от сателити, бойни единици, кадри от дронове и други източници, за да предостави по-добра обща картина на сражението, както на вражеските, така и на приятелските сили, с цел насочване и координация.

Украинските сили, пише ISW, "отделят време да оформят бойното поле и да създадат условия за по-добре планирани маневри".

Степаненко заяви, че военното планиране на Украйна е еволюирало и се е преориентирало от просто реагиране на атаките пред тях "към действително дългосрочно мислене", за да "попречи на руската способност да доближи войски и оборудване до бойното поле и по този начин да наруши руските подготовки за настъпателни операции".

Тя каза, че друга помощ е новата програма за награди на украинското правителство, която награждава войниците за убити на бойното поле с точки, които могат да използват за закупуване на оборудване като дронове. Тя може да възнаграждава преследването на важни цели, които са по-трудни за достигане, помагайки на подразделенията да се фокусират отвъд непосредствените цели за стратегически ефект.

Военни реформи също са в ход. Джак Уотлинг, експерт по сухопътна война в Royal United Services Institute, написа във Foreign Policy, че промените в украинските структури за обучение правят войниците по-добре подготвени и поддържат морала.

Украйна има инерция, а не преобладаващо предимство, а Русия все още разполага с голяма армия, способност за адаптация и капацитет да поддържа натиск на фронта. Инерцията обаче е нещо, което украинските сили не са имали от дълго време.

Войната е постоянна игра на котка и мишка, при която новите тактики и технологии често биват неутрализирани от другата страна. Това означава, че настоящата възможност за Украйна може да не продължи дълго.

Анализаторите от ISW пишат, че "Украйна вероятно има уникална и ограничена във времето възможност да се възползва от настоящата си инициатива, докато руските сили остават уязвими".