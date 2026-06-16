Напрежение между Брюксел и Пекин: ЕС твърди за обучение на руски военни от Китай

Върховният дипломат на Европейския съюз заяви, че Китай обучава руски войски за водене на бойни действия в Украйна, като по този начин засили критиките на Брюксел към подкрепящата роля на Пекин в конфликта, докато блокът обмисля по-твърда позиция в областта на икономиката и сигурността, пише Bloomberg.

"Вече потвърдихме и информациите, че китайските въоръжени сили обучават руски военнослужещи за водене на бойни действия в Украйна", заяви върховният представител на ЕС Кая Калас в понеделник след среща на външните министри в Люксембург. "Внимателно оценяваме последствията от това."

Калас не посочи имена и не даде подробности за докладите. Ройтерс съобщи миналия месец, че китайските военни тайно са обучавали около 200 руски военни в Китай в края на миналата година и че някои от тях оттогава са се върнали, за да воюват в Украйна. В доклада, който цитира европейски разузнавателни агенции и документи, се посочва, че тайните тренировки са били насочени към използването на дронове и са били описани в споразумение, подписано от висши руски и китайски офицери в Пекин през юли миналата година.

По-рано Китай отрече доклада на Ройтерс, наричайки го опит да се прехвърли вината за войната.

Пекин запази неутралитета си по отношение на руската инвазия в Украйна,

като едновременно с това предостави на Москва жизненоважна икономическа подкрепа. Китайски компании също така са доставяли на Русия технологии с двойна употреба, включително части за дронове, което доведе до санкции както от САЩ, така и от ЕС.

В понеделник ЕС добави двама производители, базирани в континентален Китай, и две транспортни фирми, базирани в Хонконг, към списъка си със санкции.

Shenzhen Minghuaxin и Xinxiang Richful Lubricant Additive Company бяха обвинени съответно в доставка на компоненти за дронове и химически добавки за механични смазочни материали на руската армия. Glory Shipping HK Limited и Nord Axis Ltd бяха санкционирани за улесняване на транспортирането и износа на руски петрол, според документ на ЕС, в който са изброени най-новите санкции.

Подкрепата на Китай за Русия обтегна отношенията му с ЕС след пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през 2022 г. Огромният търговски излишък на Китай допълнително натежа върху връзките, като Брюксел обмисля нови ограничителни мерки срещу Пекин, за да се справи с нарастващия търговски дисбаланс.

Лидерите на ЕС трябва да се съберат в четвъртък, за да обсъдят промишления свръхкапацитет на Китай. Очаква се търговският шеф на блока, Марос Сефчович, да се срещне с китайския министър на търговията Уан Вентао в Брюксел в края на месеца.