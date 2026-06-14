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Украйна очаква напредък по пътя към ЕС още това лято

Страната е готова да отвори шест клъстера в преговорите с ЕС

14.06.2026 | 09:00 ч. 71
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Украйна е готова да отвори шест клъстера от преговорите си за присъединяване към Европейския съюз, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

Във вечерното си видеообръщение той изрази увереност, че още през лятото страната ще постигне напредък по пътя си към ЕС.

"Нещата ще бъдат много натоварени от понеделник", каза Зеленски и добави, че Украйна вече се подготвя за серия дипломатически събития през следващата седмица.

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Преговорите за присъединяване на Украйна и съседна Молдова към Европейския съюз трябва да започнат утре, като първоначално ще бъде отворен по един клъстер.

Украинският президент подчерта и значението на предстоящите срещи на върха на Г-7 и ЕС следващата седмица, както и на срещата на НАТО през следващия месец, пише БТА.

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