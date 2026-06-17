Беларуският президент Александър Лукашенко предостави нова информация за факторите, довели до големи неуспехи на руските въоръжени сили в ранните етапи на военната им кампания на украинския театър през февруари-март 2022 г. Той оцени, че конфликтът е можел да приключи бързо в ранните етапи, когато руските сили са били близо до украинската столица, отбелязвайки:

"По това време не само аз, но и всички по света разбираха, че войната ще приключи бързо с руска победа. Това се дължеше предимно на факта, че руснаците бяха в Киев."

Беларуският президент твърди, че Русия действа въз основа на това, което изглежда като реална възможност за постигане на споразумение.

Руското министерство на отбраната обяви на 29 март, че ще намали военната активност около Киев и Чернигов, като западни източници представиха това предимно като оперативно преразпределение, а не като политическа отстъпка, както посочи президентът Лукашенко, пише MWM.

В началото на военната кампания на Русия на 24 февруари 2022 г. руските сили настъпиха към Киев от множество посоки.

Части от 35-та комбинирана армия, 36-та комбинирана армия, 41-ва комбинирана армия, 1-ва гвардейска танкова армия, въздушно-десантни формирования и сили за специални операции настъпиха на юг от Беларус по западния и източния бряг на река Днепър с цел да завземат ключови транспортни пътища, да изолират столицата и да позволят бързо нападение над града. Изтеглянето месец по-късно продължи бързо, като руските формирования се оттеглиха на север в Беларус и Западна Русия за преоборудване, попълване на резервите и евентуално преразпределение на театъра на военните действия в Донбас. До началото на април 2022 г. американски и украински официални лица прецениха, че руските сили са се изтеглили напълно от Киевската област.

Правителството на руския президент Владимир Путин е изправено пред остри критики от страната и от чужбина поради схващането, че е направило прекомерни отстъпки на членовете на НАТО, влошавайки стратегическата позиция на Русия, удължавайки военните усилия и излагайки руския персонал на ненужна опасност. Неотдавнашното изявление на президента Лукашенко, че изтеглянето от Киев е политическо решение, силно подкрепя подобни критики към стратегическото вземане на решения от Москва. Войната причини значителен стратегически неуспех на Русия и макар анализаторите да повдигат сериозни въпроси относно твърденията на Запада за огромни руски жертви от над един милион души персонал, се смята, че загубите са били значителни, особено в ранните етапи на конфликта. Въпреки това войната е била и изключително вредна за противниците на Русия в западния свят, като е изчерпала критично запасите от оръжия и е допринесла за икономическа криза в Европа поради загуба на експортни пазари и рязко покачване на цените на енергията.