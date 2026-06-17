Разследват италиански аристократ, хвалел се, че е стрелял по хора в Сараево

Магистрати в Италия разследват милански аристократ, заподозрян, че си е платил, за да стреля по хора по време на обсадата на Сараево през 90-те години на миналия век.

Благородникът е последният заподозрян в така нареченото "Сараево Сафари". Разследването набира скорост, а магистрати, проследяващи ловците на хора в Италия, Австрия, Франция, Швейцария и Белгия, си насрочиха среща този месец, за да обединят усилията си.

"Разследванията за "Сараево Сафари" набират скорост в цяла Европа", каза Ецио Гавацени, италианският журналист и автор на нова книга за случая "Снайперисти през уикенда", пред The Times.

Разследващите проучват съобщения, че богати ловци са плащали огромни суми, за да се присъединят към сръбски снайперисти на хълмове над обсадения босненски град между 1992 и 1995 г. по време на Балканските войни. Твърди се, че ловците са плащали допълнително, за да стрелят по деца и бременни жени и да купонясват до късно през нощта след ден стрелба.

Твърдения за снайперистите бяха отправени в документален филм от 2022 г. "Сараевско сафари" на Миран Жупанич. Гавацени се фокусира върху предполагаеми италиански стрелци, което доведе до разследване от италиански магистрати миналата година.

Вече са разпитани четирима заподозрени стрелци, включително 80-годишен бивш шофьор на камион, както и 20 потенциални свидетели, способни да идентифицират снайперистите, съобщава източник, запознат с разследването, пред The ​​Times.

Магистратите разследват аристократ от известно миланско семейство като евентуален снайперист в Сараево, твърди източникът. Мъжът, чието име не е посочено, е запален колекционер на военно оръжие.

Според The Times мъжът е имал сблъсъци с полицията в Италия относно разрешителни за колекцията си.

"Той трябва да бъде разпитан", казва източникът.

Гавацени заявява пред изданието, че магистратите са идентифицирали заподозрения, след като той ги е насочил към свидетел.

"С мен се свърза свидетел, който съобщи, че аристократът се е хвалил на приятели за сафарито повече от веднъж по време на вечеря", споделя Гавацени. "Вярвам, че приятелите също са били разпитани."

Твърди се, че заподозреният е казал на жена си, че е прекарал седмици в стрелба по мюсюлмани и е съновал кошмари за хората, които е убил през 90-те години на миналия век.

Прокурорите заявиха, че последните иззети доказателства включват снимка на заподозрения, 65-годишен мъж, живеещ в Александрия, с техническо оборудване и заглушител. Претърсването е извършено след показания на бившата му съпруга и бивша партньорка, пишат от DailyMail.

По време на разпита бившата партньорка каза, че заподозреният ѝ е казал, че страда от кошмари, защото е убивао хора в Босна през 90-те години на миналия век.

"Той ми каза, че е пътувал от Милано със самолет и че е имало някои хора с него, които са прекарвали уикенда... като снайперисти и са стреляли по мюсюлмани", споделила тя пред разследващите.

Съобщава се, че мъжът е използвал правото си да мълчи, когато преди това е бил разпитван от прокурорите.

Австрийското министерство на правосъдието започна разследване на двама възможни стрелци през април след въпроси в парламента относно австрийци, за които се твърди, че са замесени в убийствата.

Домагой Маргетич, хърватски журналист, цитира бивш майор от босненската сръбска армия, който твърди, че един от австрийските стрелци е бил с прякор "Графът".

Гавацени казма, че в цяла Европа се започват разследвания за проследяване на ловци на хора, а магистрати от Италия, Австрия, Франция, Швейцария и Белгия трябва да се срещнат на 29 юни, за да координират разследванията си. Срещата ще се проведе в Хага в Евроюст - трансграничната съдебна агенция на ЕС.

Предполага се, че испански, руски и германски снайперисти също са били сред посетителите на еврейското гробище в Сараево - наблюдателната точка, където сръбска милиция ги е приютила. Александър Личанин, бивш доброволец от сръбска танкова част в Сараево, е казвал преди това пред The ​​Times, че по това време му е било казано, че британски стрелци също са участвали в Сафарито.

"Те носеха скъпи кожени якета и ми казаха, че са италианци, германци и британци", разказа той през февруари. "Помагаха им да намират цели, а стрелбата от гробището беше чист изстрел - имаше всичко."

Град Сараево назначи двама италиански адвокати, Гуидо Салвини и Никола Бригида, да го представляват по време на италианското разследване.

"Наистина съм доволен, че все повече държави сега разследват това ужасно събитие", каза Салвини пред The ​​Times.