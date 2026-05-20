Австрия разследва двама ловци на хора от "сафаритата" в Сараево

Австрия разследва двама души, заподозрени в плащане на големи суми пари, за да стрелят по хора по време на обсадата на Сараево през 90-те години на миналия век.

Смята се, че двамата заподозрени са участвали в "Сараево Сафари", което е събирало богати европейски ловци, готови да платят, за да стрелят по мъже, жени и деца от сръбски снайперски позиции над града.

"На 25 април е започнато разследване срещу австрийски гражданин и друго все още неидентифицирано лице във връзка с евентуално участие в така наречените "снайперски обиколки" в Сараево по време на Босненската война", съобщи Министерството на правосъдието на Австрия във вторник, цитирано от The Times.

Твърди се, че организирани от сърби и хървати, ловците са участвали в обиколки между 1992 и 1995 г., докато босненските сърби обграждат града по време на продължителната обсада, при която загиват близо 14 000 души.

Снайперистите са били настанени от сръбска милиция в еврейско гробище с изглед към Сараево. Твърди се, че ловците са плащали допълнително, за да убиват бременни жени и деца, и са купонясвали до късно през нощта след стрелби.

Австрийското разследване е следствие от разследване, започнато от италиански магистрати, които са разпитали двама души, включително 80-годишен бивш шофьор на камион, заподозрян в участие.

Книга, публикувана миналия месец, твърди, че австриец, вероятно аристократ, е бил сред снайперистите. "Плати и стреляй" от хърватския журналист Домагой Маргетич съдържа интервю с бивш майор от босненската сръбска армия, наречен само като Йован.

"Той каза, че австриец, който е дошъл в края на 1992 г. и през 1993 г. е бил наричан от сърбите "Гроф", което на сърбохърватски означава "Граф", твърди Маргетич пред The ​​Times. "Той се представи като Себастиан, въпреки че може да е било фалшиво име. Казаха ми също, че сръбските войници на контролно-пропускателните пунктове в Сараево си спомнят ловци, показващи австрийски паспорти."

Твърди се, че британски, френски, испански, руски и немски снайперисти също са били част от обиколките

Австрийското разследване е предизвикано от парламентарен въпрос от Алма Задич, родена в Босна членка на Австрийската партия на зелените и бивша министърка на правосъдието.

"Тези твърдения се отнасят до най-тежките военни престъпления и трябва да бъдат щателно разследвани и преследвани по съдебен ред. Не може да има място за безнаказаност", каза Задич. "Идеята, че хората може да са платили пари, за да стрелят умишлено по цивилни - дори по деца - е почти невъобразима в своята жестокост. Подобни действия представляват ниво на презрение към човечеството, което оставя човек безмълвен. Жертвите и техните роднини имат право на истина, справедливост и разяснения."

Твърденията за снайперистите се появиха в документалния филм от 2022 г. "Сараевско сафари" на Миран Жупанич, който вдъхнови италианския журналист Ецио Гавацени да разследва италиански снайперисти. Неговата работа, в нова книга "Снайперистите през уикенда", накара италианските магистрати да започнат разследването си миналата година.

"Австрийското разследване показва, че в Европа се наблюдава ефект на снежна топка, потвърждавайки феномена", казва Гавацени пред The ​​Times. "Разбирам, че се осъществява контакт между магистратите в Италия и Австрия и се надявам те да работят заедно. Това, което не знаем, е как австрийците са идентифицирали двамата си заподозрени. Ясно е, че някой е посочил имена."

Австрийското министерство на правосъдието заяви пред местните медии, че разследването му не се основава на проучването на Гавацени, а вестник Der Standard съобщи, че насоката идва от източник в Австрия.

Маргетич казва:

"Австрийското разузнаване е било силно присъстващо в Босна през 90-те години и може да има доклади в Австрия, които съдържат имена."