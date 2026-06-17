“Шефът” на Г-7 Тръмп: Ако споразумението с Иран не ми хареса, ще бомбардираме

В шеги и закачки започна днешната сутрешна среща на срещата на лидерите на Г-7, а президентът Доналд Тръмп на шега или не каза, че е”шефът”, пристигайки последен. Шегата му предизвика смях сред лидерите.

Забележката дойде, след като Г-7 изрази подкрепата си за предварителното споразумение на президента на САЩ с Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток и удължаване на крехкото прекратяване на огъня.

🇺🇸👀 Trump arrived late to the G7 summit, but upon entering the room, he greeted the leaders with the words, "I'm the boss." pic.twitter.com/Iag4Pw9cX4 — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 17, 2026

Двете страни трябва да подпишат проект на меморандум за разбирателство в Швейцария този петък, а меморандумът ще проправи пътя за 60-дневни преговори, насочени към прекратяване на конфликта и ограничаване на ядрената програма на Техеран.

Въпреки че пълните подробности не са официално публикувани, Bloomberg News съобщи, че предложеното споразумение съдържа между 12 и 14 точки, очертаващи рамката за преговорите, включително най-малко 300 милиарда долара финансиране за рехабилитация на Иран.

В декларация, публикувана през нощта, лидерите нарекоха споразумението "историческа възможност да се предотврати придобиването на ядрено оръжие от страна на Иран и да се справят със заплахите, свързани с регионалните и балистичните му дейности“.

Те добавиха, че са "готови да допринесат за неговото прилагане“, въпреки че нито Белият дом, нито Иран са публикували текста на споразумението.

Споразумението не било окончателно

Тази сутрин обаче Тръмп заяви, че споразумението за прекратяване на огъня, постигнато тази седмица с Иран, не е окончателно и че може да възобнови бомбардировките, ако е недоволен от поведението на Техеран.

"Това е меморандум за разбирателство и ако не ми хареса, ще се върнем към стрелбата по тях, ще хвърляме бомби върху главите им“, каза Тръмп по време на срещата на върха.

"Ако не ми хареса, ако не се държат добре, ще се върнем към хвърлянето на бомби право в средата на главата им, ясно?“, каза още Тръмп.

Лидерите на Г-7 закриха официалните преговори на водещите индустриални демокрации в курорт край езеро във Френските Алпи в сряда със сесии за бъдещето на изкуствения интелект и насърчаването на икономическия растеж.

Те обсъдиха опасенията, че Китай залива експортните пазари със субсидирани продукти, като несправедливо изпреварва собствените си индустрии и унищожава работни места. Лидери на Индия, Южна Корея, Кения и Бразилия също се присъединиха към срещата.

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Вечеря във Версай

По-късно американският лидер планира "да се отбие" във двореца Версай за бляскава вечеря преди да се върне във Вашингтон. Вечерята е кулминацията в плана на Макрон да се покаже като любезен домакин, но и да поглези капризния си гост.

Но първо Тръмп трябва да се опита да потуши скептицизма относно споразумението с Иран, което американските и иранските представители ще подпишат официално на церемония в петък в зашеметяващ курорт на езерото Люцерн в Швейцария.

Републиканецът също така се сблъсква с безпокойство от ключовия си съюзник Израел относно прекратяването на конфликта при тези условия.

"Ето какво пише: Иран никога няма да има ядрено оръжие. Няма да има такова, което да купува, да разработва - няма да има ядрено оръжие. И бих казал, че това е около 99,9% от това, което исках“, каза доволен Тръмп.

Въпреки че лидерите на Г-7 го подкрепиха, американският президент все още трябва да убеди някои членове на собствената си партия в сделката, които се съмняват, че тя ще обезвреди ядрената програма на Иран.

В същото време той е изправен пред тревожна международна общност, която очаква от него да изпълни обещанието си, че сделката ще отвори отново Ормузкия проток за движение на петролни танкери и ще го запази отворен.

Лидерите, единодушно заявиха, че международна морска мисия, водена от Франция и Обединеното кралство, "може да играе важна роля за улесняване на възобновяването на морския трафик в Ормузкия проток, като защитава търговските кораби, успокоява операторите на търговски кораби и подкрепя проверката дали всички мини са премахнати“.

Белият дом и иранските служители понякога предлагат противоречиви тълкувания на съдържанието на споразумението.