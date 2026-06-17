Смях в залата: Тръмп разказа на лидерите за ММА битката в Белия дом ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп не пропусна възможността да се похвали пред лидерите от Г-7 с ММА битката, която се проведе на моравата пред Белия дом в чест на 80-годишния му юбилей. Паметното събитие беше в неделя, часове преди републиканецът да отлети за срещата на върха във Франция.

По време на емоционалния разказ на Тръмп италианският премиер Джорджа Мелони завъртя очи и се обърна в търсене на близкия изход.

Френският премиер Еманюел Макрон погледна Тръмп с усмивка, докато канадският премиер (губернатор, както обича да го нарича Тръмп, бел. ред.) Марк Карни покри устата си с ръка, едва прикривайки смеха си.

Преди да говори с лидерите на Г-7, Тръмп имаше възможност лично да даде подробности от празника си и на катарския шейх Тамим бин Хамад Ал Тани в кулоарите на срещата.

"Събитието в Белия дом беше най-хубавото нещо, което някой някога е виждал", не спираше да се хвали Тръмп.

Президентът на САЩ, който седеше до ринга на 80-ия си рожден ден, говори с възторг за Дейна Уайт, изпълнителният директор на UFC.

Японският премиер Санае Такаичи и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също се усмихнаха, докато слушаха разказа на Тръмп.

В онлайн пространството Тръмп отново беше подложен на коментари и подигравки.

"Той е като стар дядо, седнал около масата за Деня на благодарността, всички говорят за важни въпроси, а той просто продължава и продължава да обяснява колко е добър оризовият пудинг в дома за възрастни хора“, казва потребителят JoJoFromJerz.

"Америка заслужава по-добро. Тръмп е позор на световната сцена", споделя още един потребител.

Небрежните разговори на лидерите

По време на поредицата от срещи микрофоите уловиха лидерите "да разпускат от напрежението", говорейки си за ежедневни теми, като например времете, Световното първенство и отказа от цигарите от страна на Мелони.

На въпроса на германския канцлер Фридрих Мерц дали вече е пушила цигара тази сутрин, Мелони разкри, че не е пушила "от първи май“.

Нейният обрат срещу тютюнопушенето предизвика ентусиазирани поздравления от лидерите на Канада, Обединеното кралство, Япония и Европейския съюз.

Мелони вдигна ръце в знак на празнуване.

Междувременно Карни се обърна към нея и я попита дали не носи лепенка, но отговорът от страна на Мелони не беше прихванат.