Защо френски инженери превърнаха танк от времето на Студената война в боен робот

Танк, който за първи път е излязъл от френска производствена линия през 60-те години на миналия век, току-що се появи на изложението „Eurosatory“ без екипаж вътре и с роботизиран купол отгоре, а компанията, стояща зад преустройството, иска той да символизира нещо по-голямо от просто един стар танк, получил втори живот.

S2M Equipment и KNDS France представиха REFURBOT на тазгодишното изложение „Eurosatory“ в Париж – напълно модернизиран танк AMX-30, превърнат в безпилотно наземно превозно средство с помощта на комплекта за роботизация TOXO на KNDS, като S2M ще показва превозното средство на своя щанд по време на изложението, което ще се проведе от 15 до 19 юни 2026 г. Компаниите представят превозното средство като демонстрация на това, какво може да се направи с хилядите остаряващи корпуси на танкове, които все още се съхраняват в складове или са в експлоатация в европейските въоръжени сили, вместо да бъдат изцяло бракувани.

French defense company KNDS France has reportedly converted a Cold War-era AMX-30 main battle tank into an unmanned combat vehicle demonstrator. The vehicle uses KNDS' TOXO robotization kit and mounts the ARX-25 turret with a 25mm cannon holding 280 rounds.#France #DroneWars pic.twitter.com/jiiPVgVG4c — Drone Wars (@Drone_Wars_) June 17, 2026

Франция е произвела 3 571 танка AMX-30 между 1966 и 1994 г. – производствена серия, която го превърна в гръбнака на френските бронирани сили в продължение на десетилетия и вложи около 36 метрични тона стомана в танк, който първоначално е имал четиричленен екипаж, 105-милиметрово главно оръдие и максимална скорост от около 65 км/ч (40 мили/ч). Много от тези корпуси все още се намират в инвентарите по целия свят, въпреки че самият AMX-30 отдавна е изтеглен от активна бойна служба в повечето въоръжени сили, които са го експлоатирали, което прави шасито очевиден кандидат за преустройство, а не за бракуване. REFURBOT премахва напълно пилотираната купола и замества бойната роля на отделението за четиричленен екипаж с дистанционно управление, превръщайки основен боен танк от епохата на Студената война в това, което отбранителната индустрия днес нарича безпилотно наземно превозно средство (UGV) – категория, която се разраства бързо, тъй като въоръжените сили търсят начини да разположат огнева мощ на бойното поле, без да поставят тялото на войник директно зад нея.

Това, което прави преустройството възможно от механична гледна точка, е комплектът TOXO – пакетът за роботизация на KNDS, който управлява системите за автономно и дистанционно управление, необходими за задвижване, кормилно управление и експлоатация на превозно средство, в което вече няма никой. Монтирането на комплект за роботизация върху корпуса на съществуващо бойно превозно средство, вместо да се проектира изцяло нова безпилотна платформа от нулата, само по себе си не е нова идея, но реализирането ѝ в такъв мащаб – върху шаси, толкова голямо и тежко бронирано като 36-тонен основен боен танк – отличава REFURBOT от по-малките роботизирани бойни превозни средства, които досега доминираха на пазара на UGV, много от които в началото са били по-близки по размер до превозно средство за всякакъв терен, отколкото до танк, пише Defence.

На мястото на оригиналната пилотирана купола на AMX-30 и нейното 105-милиметрово оръдие Modèle F1, REFURBOT е оборудван с ARX-25 – дистанционно управлявана оръжейна станция, изградена около автоматичното оръдие 25M811 на KNDS, стрелящо с боеприпаси 25 mm x 137.

Оръдието се захранва от двойна система за подаване на боеприпаси, което означава, че може да превключва между бронебойни или бронебойни запалителни снаряди и високовизбувни фрагментационни снаряди в зависимост от целта, като черпи от запас от 280 снаряда. ARX-25 също не е непроверена концепция. Същата куполна система вече е монтирана на варианти на VBCI – колесната бойна машина за пехота, която е на въоръжение във френската армия от години, което дава на оръжейната система на REFURBOT експлоатационен опит, който значително предшества този конкретен автомобил. Стабилизирани системи за прицелване при дневна светлина, нощно виждане и термовизионно наблюдение допълват комплекта, а цялата купола работи напълно автоматизирано, което според компаниите позволява на оръдието да поразява всичко – от лекобронирани превозни средства до въздушни цели като дронове и висящи хеликоптери, както и пехотни цели, на разстояния над 2 500 метра (8 200 фута).

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Този широк спектър от цели от наземни превозни средства до дронове и хеликоптери, отразява колко значително се е разширила картината на заплахите, пред които са изправени бронираните превозни средства, откакто AMX-30 беше проектиран за първи път за бойно поле, доминирано от сражения между танкове. Малките атакуващи дронове и "блуждаещите" боеприпаси се превърнаха в постоянна опасност за бронираните превозни средства в последните конфликти – урок, който беше наблъскан в съзнанието ни многократно по време на войната между Русия и Украйна, където евтини търговски и военни дронове унищожиха или извадиха от строя далеч по-скъпи бронирани превозни средства, отколкото традиционните противотанкови оръжия в много документирани сражения. 25-милиметрово автоматично оръдие, снабдено със софтуер за регулиране на ъгъла на възвишение и проследяване, позволяващо да се поразява висящ във въздуха хеликоптер или малък дрон, предоставя на превозно средство като REFURBOT многослойна отбранителна възможност, каквато оръдието на танк от 60-те години на миналия век – проектирано почти изцяло за пряк огън срещу други бронирани превозни средства – никога не е било предназначено да осигури.

Премахването на четиримата войници, които иначе биха седели вътре в AMX-30, променя изцяло изчислението на риска при изпращането на превозното средство в оспорвана зона, тъй като безпилотната платформа може да понесе щети, да привлече вражеския огън или да бъде унищожена, без никой да загине вътре в нея. Военните сили в цяла Европа и Съединените щати са инвестирали значителни средства в роботизирани бойни превозни средства именно поради тази причина през последните няколко години, като ги третират като разходни разузнавачи или платформи за огнева подкрепа, които могат да поемат рискове, за които командирът на превозно средство с екипаж би трябвало да се замисли два пъти.