Украински дрон удари автобус, пълен с деца, в Беларус, Киев отрече участие ВИДЕО

Временно изпълняващият длъжността губернатор на Брянска област Егор Ковалчук ​​съобщи, че украински дронове са атакували автобус, превозващ беларуски детски футболен отбор. Децата, написа Ковалчук ​​в Telegram, са пътували от Гомел до Геленджик за почивка.

Жена, придружаваща отбора, е убита. Шестима души, включително четири деца, са ранени. Всички пострадали са откарани в болница, където са получили медицинска помощ, съобщи Ковалчук.

🇷🇺🇺🇦🇧🇾 The Investigative Committee of Russia has released footage from the scene where Ukrainian forces struck a bus carrying Belarusian children in the Bryansk region. Investigators are continuing their work at the site of the tragedy. pic.twitter.com/LGQyjyjday — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) June 17, 2026

Руското Министерство на здравеопазването от своя страна съобщи, че седем души са ранени, а състоянието на едно дете е тежко, пишат от Meduza.

Според Следствения комитет, двуетажен автобус е бил ударен от дронове на магистрала А240 в Брянска област. В него е имало 44 пътници, включително 28 ученици от Детско-юношеското спортно училище № 2 в Речица в Гомелска област.

Руският Следствен комитет е образувал дело с обвинение в "терористичен акт".

Реакцията на Русия

Руският президент Владимир Путин нареди по телефона на министъра на здравеопазването Михаил Мурашко да предприеме спешни мерки за оказване на помощ на пострадалите от терористичната атака на украинските въоръжени сили в Брянска област. Това съобщи прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

"Владимир Путин се обади на министъра на здравеопазването Мурашко и му нареди да предприеме всички необходими спешни мерки за оказване на помощ на ранените при терористичната атака, извършена от киевския режим в Брянска област, която включваше атака с дрон срещу детски автобус, превозващ футболен отбор", каза той.

Атаката идва само ден, след като президентът на Беларус се извини на Володимир Зеленски, подчертавайки, че страната му не представлява опасност за Украйна.

Украйна отрече да е атакувала автобуса

Украйна отрича участие в удара по автобус, превозващ беларуски деца

Генералният щаб на Украйна заяви, че по време на инцидента в Брянска област на Русия не са действали украински безпилотни апарати. Според тях обвиненията на Москва са информационна провокация на Кремъл.

В изявлението се отбелязва също, че самата Русия систематично нарушава международното хуманитарно право, като нанася удари по украински градове, жилищни квартали, болници, училища и друга гражданска инфраструктура. Последните ракетни атаки, включително тези срещу Киев, убиха десетки цивилни, сред които деца.

"Въоръжените сили на Украйна атакуват изключително законни военни цели и не водят бойни операции срещу цивилното население", заяви Генералният щаб.