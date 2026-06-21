Израел не приема каквито и да било ограничения върху операциите си в Южен Ливан

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че израелската армия не е готова да приеме каквито и да било ограничения върху своите операции в Южен Ливан, предаде ДПА.

Според изявление на Кац действия могат да бъдат предприети и занапред за „отстраняване на заплахи“, докато продължаващите сблъсъци в Ливан хвърлят сянка върху преговорите в Швейцария между висши американски и ирански преговарящи.

В изявлението се посочва още, че армията е реагирала решително на смъртоносни атаки срещу своите сили и е ликвидирала голям брой бойци на „Хизбула“. „Защитата на живота на нашите войници и граждани е най-висш приоритет и не подлежи на ограничения“, се казва в изявлението.

По-рано днес официалната ливанска Национална информационна агенция съобщи, че петима души, включително дете, са били убити при израелски въздушен удар в долината Бекаа. Двама палестинци са загинали при отделна атака в района на южния крайбрежен град Тир.

В своето изявление Кац каза, че израелските сили ще останат в Южен Ливан въпреки примирието. „Израел няма да се изтегли от зоната за сигурност в Ливан“, заяви той. Ливанското правителство разглежда тази зона като незаконна окупация съгласно международното право.

Според ливански източници от службите за сигурност, израелските сухопътни сили наблюдават отблизо стратегически важен хълм близо до Набатие, североизточно от Тир, върху който все още не са установили контрол. Източниците твърдят, че там се укриват бойци на „Хизбула“ и командири от иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

/ГГ/