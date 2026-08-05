БСП изчерпа потенциала си и трябва да скъса с русофилството

Левицата остана с президент, но без гаранция за власт. Въпросът, който вълнува БСП, е може ли партията да превърне президентското влияние в политическа сила?

"БСП, в този си вид, изчерпа своя потенциал като носител на лявото. Лявото може да има продължение като се отвори една нова страница. Има огромен отлив. Бузлуджа винаги отразява настроенията и е била много пълна, за съжаление вече не е така", заяви членът на НС на БСП Калоян Паргов в "Денят ON AIR".

Според него има нужда от партия, която да държи за балансирано отношение между труда и капитала и такава, която да скъса с русофилската същност, но не за сметка на русофобство и американофилство.

"Евроатлантическата същност на Европа не води до това да е силен играч на глобалната сцена. Целият политически път на Йотова в последните 30 години е свързан с БСП. Не бива да бъде използвана политически, защото има голям заряд и капитал. Ще бъде избрана не само заради подкрепата от политически партии, а заради самата ѝ същност", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Паргов е категорично "за" Илияна Йотова да спечели президентските избори през октомври.

"Не сме доволни от инфлационните процеси, че цените от по-малката и по-широката потребителска кошница трудно се удържат. Като не повишаваш социалните разходи, ги обричаш на обезценяване. България трябва да има бюджет - и добър или лош, трябваше да се случи. Нека запазим критиките за новия бюджет. Не мога да участвам в инициативни комитети, защото съм в Държавната комисия по стокови борси и тържища, но бих се включил с каквото мога. С Илияна Йотова ме свързва и моята партийна история. Вицепрезидентът ѝ е допълващ - трябва да мислим кой с какво допълва. Трябва да е мъж, за да има баланс", каза още Паргов.