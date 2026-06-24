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Емблематичното езеро, чието дъно е боядисано в американско синьо след един от най-големите ремонти на символи на американската мощ, позеленя. Досега това е пълен провал на администрацията в САЩ, а Тръмп вярва, че зад него стоят саботьори и вандали.

През април Доналд Тръмп триумфално обяви, че предприема ремонта на една от емблематичните забележителности във Вашингтон и целите Съединени щати: огледалният басейн на Мемориала на Линкълн. Той остро критикува предишните президенти за това, че не са поддържали правилно басейна. Той също така обяви, че отсега нататък водоемът ще бъде боядисан в цвета на националното знаме: американско синьо.

Два месеца и над 14 милиона долара по-късно езерото е зелено заради растежа на водорасли, от които никой не може да се отърве. Нещо повече, боята в американско синьо се лющи от дъното на басейна.

Но какво казва Доналд Тръмп? Той крещи за саботаж и изпраща агенти да намерят извършителите.

Огледалният басейн на Мемориала на Линкълн, или езерото пред Мемориала на Линкълн, е най-големият от огледалните басейни във Вашингтон. С дължина приблизително 618 метра и ширина 51 метра, басейнът е дълбок 46 сантиметра отстрани и 30 сантиметра по-дълбок в центъра. Той може да побере 25 500 кубически метра вода.

Това е може би и най-представителният огледален басейн в Съединените щати, разположен на Националния мол пред Мемориала на Ейбрахам Линкълн. Той е проектиран от Хенри Бейкън, а строителството започва през 1914 г. и е завършено осем години по-късно.

Басейнът, с емблематичния паметник на Вашингтон, отразен във водата му, е бил място на много исторически събития. През 1963 г., след Похода към Вашингтон, Мартин Лутър Кинг-младши изрича известните думи "Имам мечта" край басейна. Десетки демонстрации срещу войната във Виетнам също се провеждат осоло него. Огледалният басейн е участвал в множество филми, включително известната сцена от "Форест Гъмп", в която Джени тича през водата към Форест по време на антивоенен протест.

Той обаче има проблем с водораслите от години, въпреки че е претърпял множество ремонти. През 2012 г., по време на президентството на Барак Обама, той претърпя основен ремонт, струващ 34 милиона долара. Водораслите обаче останаха.

Националната паркова служба планираше да се справи с този проблем, но поради високите разходи те избраха само редовно отводняване, за да премахнат водорасли, боклук, птичи изпражнения и други замърсители.

На 23 април американските медии съобщиха, че Тръмп е бил толкова загрижен за състоянието на езерото, че е решил да го ремонтира.

"Ще получите красиво, красиво езеро. Точно както трябва да бъде. Всъщност, много по-добро от всякога", обяви той.

"Имам човек, който е невероятен в поправянето на басейни"

Ремонтът на Огледалния басейн трябваше да бъде едно от многото действия, предприети от администрацията на Тръмп за "разкрасяване" на столицата на САЩ. Списъкът с инвестиции вече включва, наред с други, разрушаването на Източното крило на Белия дом и изграждането на бална зала (в момента е спряна от съда), павиране на Розовата градина пред Белия дом, издигане на статуя на Христофор Колумб пред Белия дом (без разрешение), промяна на името на Центъра за сценични изкуства "Джон Ф. Кенеди" чрез добавяне на името на Тръмп (наскоро то беше премахнато след съдебно решение), план за изграждане на голяма триумфална арка над река Потомак срещу Мемориала на Ейбрахам Линкълн и план за боядисване на сградата на изпълнителния офис на Айзенхауер (EEOB) в бяло.

През първата половина на май The New York Times съобщи за бюджет от 6,9 милиона долара за ремонта на Огледалния басейн, отбелязвайки, че изпълнителят е избран без конкурентна тръжна процедура. Според медията президентската администрация е задействала спешна помощ за предотвратяване на "сериозни финансови или други щети". Не се уточнява обаче за какъв вид щети или извънредни ситуации става дума.

NYT пише, че в миналото федералните агенции рядко са използвали този аргумент - по-малко от 1% от разходите на агенциите са се основавали на него през последното десетилетие. Днес те са повече, защото, както показват журналистически разследвания, фонтаните в парка Лафайет във Вашингтон са изисквали също толкова спешно финансиране, а договорът е отишъл при същата компания, която ще построи балната зала.

Според CBS News президентът се е похвалил, че когато е бил предприемач в Ню Йорк, е построил 100 басейна, а Огледалният басейн е по същество басейн, така че е инструктирал изпълнителя да се отнася по същия начин и с езерото. Самият Тръмп е избрал изпълнителя, твърдейки, че това е някой, който е работил по неговите басейни.

"Имам човек, който е невероятен в ремонта на басейни. Той го погледна. Обади ми се. Каза: "Господине, можем да направим нещо по въпроса", заяви Тръмп на 23 април.

Синьо като американското знаме

Atlantic Industrial Coatings, базирана в Ню Кантон, Вирджиния, се е заела с ремонта на езерото. Компанията никога преди не е имала федерален договор. Тръмп я е избрал пред три компании, които са работили по неговите басейни. Неофициално Atlantic Industrial Coatings е извършила работата в неговия голф клуб, Trump National Golf Club в Стърлинг, Вирджиния (това не е потвърдено от репортери).

NYT цитира Тим Уайтхаус, изпълнителен директор на Public Employees for Environmental Responsibility, който казва, че ремонтът в столицата "се е превърнал в таен проект, в който приятелите и бизнес партньорите на президента са възнаградени без обществен контрол".

През май ремонтните дейности бяха в разгара си. Медиите показаха снимки на работници, боядисващи дъното на езерото със синя боя. Видеоклип на Тръмп, наблюдаващ работата, беше достъпен на уебсайта на Белия дом. В профила на Тръмп се появи графика, генерирана от изкуствен интелект, която изобразяваше петима души, къпещи се в Огледалния басейн, на заден план - Монументът на Вашингтон. Сред тях бяха вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и министърът на вътрешните работи Дъг Бургум, всички усмихнати и с голи гърди. Вдясно се къпеше неидентифицирана (вероятно генерирана от изкуствен интелект) млада жена по бикини. Вляво Доналд Тръмп седеше на надуваем златен стол, потопен във водата, показвайки знак за вдигнат палец и също с гол бюст, макар че вероятно не е негов собствен, а по-скоро подмладен и отслабен от изкуствен интелект. Изкуственият интелект е генерирал и синия цвят на водата.

"Защо синьо? "Казах: "Ами тюркоазено като на Бахамите?", цитира Тръмп разговор с изпълнителя пред репортери на 23 април. "Той отговори: "Ами, това е Вашингтон, господине. Можем да ви дадем тюркоазено, но защо не опитате цвят, наречен синьо на американското знаме?"

Затова Тръмп избра синьо и обяви, че върху дъното на езерото ще бъде излята нова повърхност, изработена от "най-новия и прекрасен материал".

И така, изпълнителят започна да боядисва дъното на езерото в синьо, но експертите казват, че боядисването му няма да е достатъчно. Експертите смятат, че водата няма да остане синя, защото, както съобщава "Ню Йорк Таймс", планът на Тръмп не решава проблема с дефектната водопроводна система на езерото във филтриращата система, което е основният проблем, причиняващ появата на слоя водорасли.

Освен това, проектът за боядисване на басейна не е бил - противно на дългогодишната практика на последователните администрации - представен на Комисията по изящни изкуства - независима федерална агенция, която преглежда проекти за федерални сгради, паметници и мемориали от 1910 г. насам.

Експерти от Фондация "Културен пейзаж" заключиха, че администрацията на Тръмп е пренебрегнала закона, изискващ предварителен преглед на проекти, променящи исторически забележителности. Те заведоха дело в Окръжния съд на САЩ във Вашингтон, окръг Колумбия, в което написаха, отчасти:

"С всеки ден, в който ремонтите продължават, историческият характер на Отразяващия басейн продължава да се променя допълнително и фундаментално."

"Цялата работа е завършена!"

Междувременно планираните 1,5 милиона долара станаха 6,9 милиона долара. По-късно Националната паркова служба обяви, че очаква разходите да надхвърлят 12 милиона долара. На 11 май беше обявено, че разходите за ремонт са се увеличили до 13,1 милиона долара, което, както съобщи "Ню Йорк Таймс“" се оказа действителната цена, посочена от Atlantic Industrial Coatings, която беше завишила маржа си. По-късно Тръмп заяви, че не е запознат с компанията. Ремонтът в момента струва 14,2 милиона долара и това не е краят.

Първоначално е било планирано езерото да бъде завършено на 22 май, но датата е била отложена за 4 юли. Тестово пускане се е състояло през юни.

"Цялата работа е завършена! Велики американски патриоти, предимно от Великия щат Оклахома, и Дъг Бургъм, министър на вътрешните работи, инспектират невероятно сложния, но мощен, дълбок водоем и синята повърхност на Огледалния басейн, преди да бъде потопен в ЧИСТА, КРАСИВА ВОДА. Басейнът първоначално е бил отворен през 1922 г., но никога не е функционирал правилно - сега функционира!", написа Тръмп в Truth Social на 6 юни.

Няколко дни по-късно в медиите се разпространиха снимки, показващи езерото не синьо, като американското знаме, а зелено, като водораслите, които са се появили в него веднага след като е било напълнено с вода. The Guardian съобщи, че работници са остъргвали водораслите от дъното.

Според експерти подземните комунални услуги, включително тръбите, които пренасят вода до и от басейна, не са били ремонтирани по време на ремонта. Тръбите текат, прекъсват филтрите на басейна и причиняват растеж на водорасли.

Тръмп има конспиративна теория, че езерото се разрушава от вандали.

На 22 юни Reuters съобщи, че езерото ще бъде източено отново. То не само че е нападнато от водорасли, но и боята е започнала да се лющи, като на някои места парчетата боя са особено големи. Това се случва въпреки по-ранните уверения на президента, който написа в Truth Social в началото на юни:

"Това не е обикновена боя.Това е висококачествен, индустриален материал, който може да издържи 100 години и е нанесен от много талантливи хора."

Тръмп вече обвини за проблема с басейна "вандали". Той каза пред репортери, че едно парче с дължина над 100 метра е било изрязано в басейна с "нож за хартия или някакъв вид нож".

"Видях го. Те го отрязаха. Те го отрязаха много жестоко. Същото е и с пода. Те го отрязаха и след това го вдигнаха. Издърпаха го. И ето как изглежда", обясни Тръмп.

Според ABC News, по-рано в събота (20 юни) Тръмп заяви, че вандали са направили 76-метров "прорез" в оградата. Нито Министерството на вътрешните работи, нито Белият дом предоставиха доказателства за това. Тръмп преди това подозираше, че някой е изсипал тор в басейна, което е причинило растеж на водорасли.

В скорошна публикация в Truth Social, президентът на САЩ написа:

"Похарчих около 16 милиона долара и се получи страхотно, с изключение на вандализма, който сега поправяме. Това беше и много по-голяма работа от първоначално планираната, включително външните площи и пътеките."

В същата публикация Тръмп обвини медиите, по-специално ABC, наричайки го "ABC FAKE NEWS", в фалшиви доклади за Отразяващия басейн и обяви съдебен иск. Той също така публично говори за няколко разследвания, проведени от разузнавателните служби, и дори арести. Американските медии подчертават, че някои от тези твърдения не са потвърдени от съответните агенции.

Тръмп обаче отвръща. В последните си публикации той написа, че "близките приятели на ABC", Барак Обама и Джо Байдън, "са похарчили над 100 милиона долара за Огледалния басейн, но той никога не е работил и всъщност рядко е бил отворен поради течове и "воня". Това не е вярно. Байдън изобщо не е работил по ремонта на басейна. Администрацията на Обама е похарчила 34 милиона долара за него.

Умрели патици

Огледалният басейн на Мемориала на Линкълн ще бъде източен отново в опит да се премахнат цъфтежът на водорасли, появил се, след като президентът Тръмп нареди ремонт на стойност 16 милиона долара. Труповете на още две патици - млада и възрастна - по-късно бяха открити в близко езеро. Благотворителна организация за спасяване на диви животни заяви, че провежда аутопсии на двете патици, за да определи причината за смъртта им.

Изображението на първото мъртво патенце породи опасения, че или третирането на водата с водороден прекис от Националната паркова служба, или цианобактериите в самите водорасли може да навредят на дивата природа, въпреки че експерти по птици предположиха, че може да са умрели от естествена смърт.