73 контрабандни бойни пистолета откриха митничари на "Капитан Андреево"

Митническите служители на МП "Капитан Андреево“ откриха 73 бойни пистолета при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 24.06.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът – турски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Нидерландия.

След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол митническите служители откриват 50 пистолета, укрити в двата матрака на леглата за почивка в шофьорската кабина. Други 23 пистолета са намерени в левия шкаф на полуремаркето, под колани за укрепване на товара. Общото количество на откритите и задържани оръжия е 73 бойни пистолета.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура –Хасково.

Задържането е част от митническа операция „DIRECT HIT“ по засилен контрол и превенция във връзка с трафика на оръжия от Близкия Изток към Западна Европа чрез използването на канали, предназначени за друга престъпна дейност.

Това е най-големият случай за тази и миналата година на МП Капитан Андреево и вторият по брой задържани огнестрелни оръжия за последните месеци след като в края на май на МП Лесово бяха задържани 198 комплекта огнестрелни пистолети с празни пълнители.

За цялата 2025 година от Агенция „Митници“ са отчетени 12 случая, при които митническите органи са задържали общо 52 огнестрелни оръжия и 23 неогнестрелни оръжия, както и боеприпаси за тях.