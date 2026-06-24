Младите в Европа харесват демокрацията, но виждат по-малко перспективи

Четвърт от днешните младежи в Европа вярват, че един ден тяхното поколение ще има възмоцността да живее по-добре от родителите си, сочи социологическо проучване под наслова "Млада Европа", публикувано днес в германската столица Берлин, съобщава ДПА.

Изследването се прави от туристическата компания (TUI's Foundation) всяка година от 2017 г. насам. Според него 52% от анкетираните на възраст от 16 до 26 години приемат, че положението им ще се влоши.

Съгласно доклада за проучването институтът YouGov е анкетирал от 24 април до 21 май тази година 8024 души в споменатия възрастов диапазон, които живеят в Германия, Франция, Испания, Италия, Гърция, Полша и Великобритания. Резултатите са представителна извадка за населението в тези държави в посочената възрастова група.

В течение на последните 10 години представата на младите европейци за бъдещето им се е влошила. Докато през 2017 г. 70% от тогавашните младежи са гледали на бъдещето си с оптимизъм, сега тези проценти са едва 57. Особено осезателен е спадът по този показател в Германия, сочи проучването - от 64% през 2017-а до 52% сега.

Демокрацията - най-добрата форма на управление

От друга страна, половината от анкетираните европейски младежи смятат, че демокрацията е най-добрата форма на управление. Двайсет и осем процента обаче са на мнение, че демокрацията не е нито по-добра, нито по-лоша от други форми на управление, а 9 процента предпочитат други държавни структури.

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В Германия тенденцията за спад в тази графа е особено отчетлив: през 2022 г. 63% все още смятат демокрацията за най-добрата форма на управление, докато тази година на това мнение са 53%. Освен това 36 процента от младите германци клонят към други форми на управление за сметка на демокрацията. За сравнение при целокупното население на Германия тези проценти са 20.

В същото време нараства недоволството от начина, по който функционира демокрацията във всекидневието, като само около четвърт (26%) от младите европейци са удовлетворени от това в държавите, в които е правено допитването. Най-голям е делът в това отношение в Германия, (35%) и Великобритания (39%).

В сравнение с 2018 г. процентите на недоволните са нараснали в Германия, Франция, Италия и Гърция. От друга страна, повече млади граждани на Полша и Великобритания са удовлетворени от това как работи демокрацията.

"Младото поколение не е скептично настроено спрямо демокрацията по принцип, но е загубило доверие в нея", заявява политологът Торстен Фас от Свободния университет в Берлин. Той е академичен консултант в изследването. Младите оценяват демокрацията предимно на базата на доходите си. / БТА