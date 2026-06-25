Рекорден възход: Около 1/4 от избирателите в Европа вече подкрепят крайнодесни партии

Проучване показва, че почти всеки четвърти избирател в Европа сега гласува за крайнодесни партии, като този процент се е увеличил почти пет пъти от средата на 90-те години на миналия век и се е покачил особено рязко през последните три години.

Анализ, проведен от повече от 150 политолози в 31 държави, установи, че делът на европейците, гласували за крайнодясна партия на последните национални избори в страната им, се е увеличил до над 23%, от около 10% преди десетилетие и приблизително 5% през 1995 г., пишат от The Guardian.

Изследването, ръководено от Матийс Родуййн, политолог от Амстердамския университет, за проучването на PopuList сред европейските крайнолеви, крайнодесни и популистки партии, също така установи, че почти 30% от европейците сега гласуват за анти-естаблишмънтски партии, което е още един рекорд.

"Когато стартирахме проекта PopuList през 2018 г., ключовото заключение беше, че един на всеки четирима европейци гласува за популистки партии, предимно крайнолеви и крайнодесни", обяснява Родуййн. "Сега един на всеки четирима гласуват за крайнодесни партии, предимно популистки. Това е голяма промяна."

Изследването установи, че скокът в подкрепата за крайнодесните е особено забележим между 2023 и 2025 г., като крайнодесните партии често постигат исторически успехи на национални избори в големи страни като Франция и Обединеното кралство през 2024 г., а след това и в Германия на следващата година.

Австрийската крайнодясна Партия на свободата (FPÖ) увеличи подкрепата си от 16% на 29% на изборите през 2024 г., докато френският Национален сбор (RN) скочи от 19% на 37%, за да се превърне в най-голямата самостоятелна партия във френския парламент, а Chega в Португалия увеличи гласовете за себе си от 7% на 18%.

Във Великобритания, Reform UK увеличи подкрепата си от 2% през 2019 г. (като партията на Brexit) до 14% през 2024 г., се казва в проучването. Reform преди това настояваше, че не е крайнодясна. Тя не отговори на искане за коментар от The Guardian.

На изборите в Германия през 2025 г. крайнодясната Алтернатива за Германия (AfD) удвои резултата си от 10% на 21%, завършвайки като втората по големина партия в страната за първи път.

Крайнодесните популистки партии сега са в правителството като част от управляващите коалиции в Хърватия, Чехия, Италия и Финландия, подкрепяйки дясно малцинствено правителство в Швеция и, както установява анализът, водещи в анкетите в Австрия, Белгия, Франция, Германия и Обединеното кралство.

Но някои от крайнодесните партии претърпяха и скорошни поражения

В Нидерландия Партията на свободата (PVV) на Герт Вилдерс загуби близо една трета от местата си, за да завърши втора миналата година. А вУнгария, Фидес на Виктор Орбан беше напълно победена от своя дясноцентристки съперник през април.

Въпреки тези неуспехи обаче, делът на европейските избиратели, гласували за крайнодесни партии, продължава да нараства.

"Важно е да се подчертае, че това не е нещо внезапно", отбелязва Родуййн. "Това се случва от десетилетия и напоследък се ускорява."

Ред фактори стоят зад тази тенденция, според експертите, работещи по PopuList, който включва политически партии, спечелили поне едно парламентарно място, или 2% от народния вот, на национални законодателни избори от 1989 г. насам.

Първо, обяснява Родуййн, изследванията показват, че отношението на избирателите към основни крайнодесни теми, като имиграцията, не се е променило значително с течение на времето, но е станало много по-значимо в решенията, които хората вземат за коя партия да гласуват.

Второ, крайнодесните партии се нормализират - самоподсилващ се процес.

"Колкото по-големи и по-успешни стават, толкова по-"нормални" стават", допълва Рудуййн. "Това се подпомага от медиите и от това, че водещите партии възприемат техните идеи."

И накрая, крайнодесните партии са "просто наистина, наистина добри разказвачи", казва той.

"Те знаят как да формулират посланието си, което в крайна сметка винаги е за вътрешна и външна група - нацията срещу имигранти, съдии, "пробудени елити", който и да е."

Това създаде наратив "герои срещу злодеи", обвързан с идеализирано минало, в което всичко беше по-добро

"И те са станали много по-добри в артикулирането на това, в разпалването на емоции: гняв, презрение, а също и гордост и надежда. Те са се професионализирали", допъбва Рудуййн.

PopuList беше стартиран преди осем години в партньорство с The Guardian. В съответствие с широко приетата практика сред политолозите, той определя крайнодесните партии като тези, които изповядват две основни идеологии: "нативизъм" и "авторитаризъм". Нативизмът е убеждението, че една страна трябва да бъде населена единствено от членове на нейната местна група. Следователно нативистите са изключително враждебни към имигрантите и неместните, представяйки ги като заплаха за културата и интересите на местното население.

Това е и основна форма на "изключване": крайнодесните партии обикновено са изключващи и към други възприемани "външни групи", като хора с различна религия или сексуална ориентация, или елити на естаблишмънта.

Авторитаристите вярват, че обществата трябва да бъдат добре подредени и всички нарушения на властта трябва да бъдат строго наказвани. Те виждат строгия подход към закона и реда като една от ключовите предпоставки за стабилно общество и здрава национална държава.

Много политолози разделят крайнодесните партии на "крайнодесни", които целят да свалят съществуващия ред, включително чрез насилие, и "радикалнодесни", които като цяло действат - или претендират да действат - в рамките на демократичната рамка.

Въпреки това, тъй като понякога може да не е ясно дали една партия е "радикална" или "крайно" дясна - нейните послания може да са непоследователни, някои членове може да са по-крайни от други и позицията ѝ може да се промени - "крайнодесни" се използва и за двете.

Някои крайнодесни партии в Европа се опитаха да спрат прилагането на термина към тях

В Германия определянето на AfD като „"подозирана в десен екстремизъм" от местната разузнавателна агенция беше потвърдено от съдилищата, но партията не може да бъде описана като "потвърдено" дясно-екстремистка, докато не приключи съдебният преглед.

Върховният съд на Франция отхвърли възражение от 2024 г. на Кралската национална партия срещу етикета ѝ от Министерството на вътрешните работи като "крайнодясна" (extrême droite), заявявайки, че основната идеология на партията, специфичната ѝ реторика и дългогодишната ѝ политическа платформа оправдават класификацията.

В Белгия, Vlaams Blok се преименува на Vlaams Belang още през 2004 г., след като върховният съд отхвърли аргумента им, че решение на по-долна инстанция, потвърждаващо описанието на партията като "расистка", е противоконституционен опит за задушаване на избран съперник.

Като цяло съдилищата са установили, че класификацията е въпрос на политология и че въпреки усилията на крайнодесните партии за детоксикация, медиите, държавните власти и опонентите са свободни да ги наричат ​​​​такива въз основа на тяхната основополагаща идеология.

Последният PopuList идентифицира 133 крайнодесни партии в Европа, спрямо 112 през 2003 г. Както и 65-те крайнолеви партии в Европа, почти всички са класифицирани и като популистки. Общо той посочва 201 популистки партии, повечето от които крайнодесни или крайнолеви, спрямо 165 през 2003 г.

Обикновено комбиниран с дясна или лява "идеология на домакините", популизмът разделя обществото на две хомогенни и противоположни групи - "чист народ" срещу "корумпиран елит" и твърди, че цялата политика трябва да бъде израз на "волята на народа".

Неговите поддръжници казват, че това е демократичен коректив, привилегироващ обикновения човек срещу естаблишмънта. Критиците казват, че популистите на власт често подкопават демократичните норми, например като подкопават съдебната система и медиите или ограничават правата на малцинствата.

"Те изразяват недоволство на гражданите", казва Рудуййн. "Това е добре за демокрацията. Но техните идеи не винаги са съвместими с основните принципи на либералната демокрация. Това е особено вярно за популистките партии от крайната десница. И това е важно. Опитът на страни като Унгария, Полша и САЩ показва, че когато крайнодесните популисти вземат власт, самата демокрация може да бъде подложена на натиск."