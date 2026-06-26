Рюте към Путин: Владимир, ще се защитим

Съюзниците от НАТО ще обявят десетки милиарди долари сделки, свързани с отбраната, на среща на върха следващия месец в Турция, а също така ще подчертаят ангажимента си към целите за разходи за отбрана и ще потвърдят подкрепата си за Украйна, заяви генералният директор на НАТО Марк Рюте.

Срещата, каза Рюте, ще изпрати силно послание до руския президент Владимир Путин, че 32-членният алианс е готов да отговори на всеки "глупав ход срещу нас“, съобщава Ройтерс.

Послание към Путин

В коментари, адресирани директно до руския лидер, Рюте каза, че Путин "не се страхува от ангажименти, страхува се (от нас) да изпълняваме ангажименти и точно това правим ние, Владимир. Ще се защитим“.

Изказването на Рюте беше пред политическия институт на Атлантическия съвет в последния ден от посещението му във Вашингтон и преди срещата на върха в Анкара на 7-8 юли.

"Срещата на върха ще подчертае, че след години на недостатъчни инвестиции, съюзниците са на "траектория“ към постигане на цел за разходи за отбрана от 5% от БВП до 2035 година", каза Рюте.

"Съюзниците все още трябва да увеличат производството на отбранителна промишленост от двете страни на Атлантика, да преодолеят "фрагментираните национални отбранителни индустрии“ в Европа, да намалят бюрокрацията във Вашингтон и да стимулират иновациите", продължи Рюте.

Какви са перспективите?

"Перспективите за постигане на тези цели "са изобилни“ и на срещата на върха ще бъдат обявени десетки милиарди долари в нови договори, свързани с отбраната. Резултатът е не само подобрена сигурност. Ние сме в ранните етапи на отбранително-индустриална революция, която ще помогне за растежа на нашите икономики“ и ще подкрепи стотици хиляди работни места", каза още генералният секретар.

Украинският президент Володимир Зеленски ще присъства на срещата на върха, която ще потвърди подкрепата на НАТО за Украйна в повече от четиригодишната ѝ битка срещу руските окупационни сили.

"Нашата сигурност е взаимосвързана. Украйна показа, че няма да се оставим да бъдем възпирани от руската агресия", добави Рюте.