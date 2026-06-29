Китай демонстрира ключов пробив в разработката на изтребител от шесто поколение

Нови кадри на китайския тримоторен тежък изтребител от шесто поколение в полет за първи път демонстрират високата маневреност на типа, като самолетът е видян да изпълнява рязък завой-изкачване, който анализаторите отдавна поставяха под въпрос способността на безопашките самолети да изпълняват. Разработени от Chengdu Aircraft Corporation, са известни четири летателни прототипа на новия тримоторен самолет, като проектът от 26 декември 2024 г. е първият от своето поколение, представен в летателни изпитания по целия свят. Безопашките изтребители са изключително трудни за маневреност, тъй като им липсват хоризонталните опашни плоскости, които конвенционалните изтребители използват за контрол на тангажа, осигуряване на стабилност и генериране на бързи промени в положението, пише MWM.

За да компенсират липсата на хоризонтални опашни плоскости, конструкторите трябва вместо това да разчитат на сложен софтуер за управление на полета и контролни повърхности, интегрирани в крилото, което прави самолета по своята същност по-труден за управление, особено по време на агресивни маневри. Разработването на изтребител с контролни повърхности, които могат да осигурят достатъчна маневреност, за да компенсират липсата на хоризонтални опашни плоскости, е изключително предизвикателство и беше потвърдено, че някога е било постигнато, едва с публикуването на последните китайски кадри. По този начин Китай е единствената известна страна, за която е известно, че е летяла с високоманеврени самолети от шесто поколение, и има три безопашки изтребителя в прототипни етапи, от които разработеният от Ченгду е най-тежкият.

Най-големият проблем с контрола на тангажа на безопашките изтребители е, че докато хоризонталните стабилизатори на изтребителите от пето поколение генерират големи моменти на тангажиране, позволявайки носът да се повдига или спуска много бързо, и действат като мощни контролни лостове, разположени на значително разстояние зад центъра на тежестта на самолета, безопашкият самолет губи това механично предимство, оставяйки само елевони или други контролни повърхности, монтирани на крилата, да изпълняват същата задача. Липсата на опашка може също да намали способността на самолета да генерира много високи моментни скорости на завиване, да създаде значителни трудности при поддържането на стабилност и да намали контролните правомощия при ниски скорости и високи ъгли на атака.

Китайският отбранителен сектор има история на разработване на иновативни системи за управление на полета,

най-вече с изтребителя J-20 от пето поколение, който използва уникален и радикален дизайн на корпуса с делта-канар, подобряващ стелт възможностите и летателните характеристики, особено при свръхзвукови скорости. Конфигурацията осигурява много по-голям коефициент на подемна сила от най-близките му чуждестранни конкуренти, което е особено полезно за изтребителите за превъзходство във въздуха, за да осигурят по-добър контрол над ъглите на атака. Удълженията на предния ръб, подемната сила на корпуса и канарите между тях увеличават подемната сила на J-20 с 80 процента, което от своя страна позволява намалено свръхзвуково съпротивление чрез използване на по-малко крило, като същевременно осигурява високи характеристики на завой, като се избягват компромиси с трансзвуковите характеристики на съотношението подемна сила-съпротивление.

Конструкциите на безопашки изтребители се считат за оптимални за стелт, защото елиминират един от най-големите източници на радарни отражения при конвенционален самолет. Чрез премахване на хоризонталните опашни плоскости, конструкторите могат да създадат по-чиста, по-непрекъсната форма, която разсейва радарната енергия далеч от излъчвателя, значително намалявайки радарното сечение на самолета. Премахването на пресичанията под прав ъгъл между хоризонталната опашка и фюзелажа, подобряването на подравняването на формата на самолета и намаляването на броя на външните повърхности са особено полезни. Успешното разработване от Китай на безопашен изтребител с висока маневреност показва, че е преодолял едно от най-трудните технологични препятствия за разработване на истински изтребител от шесто поколение. Китай и Съединените щати са единствените страни, от които се очаква да разработят безопашки изтребители преди 50-те години на 21-ви век, като се очаква китайските изтребители да влязат в експлоатация в началото на 30-те години на 21-ви век, последвани от американския F-47 в началото на 40-те години на 21-ви век и евентуално F/A-XX на ВМС на САЩ към края на десетилетието.