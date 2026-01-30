Военната икономика на Русия е изцяло посветена на борбата в Украйна, което дава на Кремъл малко ресурси за дългосрочни проекти като изтребител от шесто поколение.

Надпреварата за бойни самолети от шесто поколение е в ход. Китай и Съединените щати водят. Европейците се стремят да поддържат темпото с двете големи суперсили в Пекин и Вашингтон. Интересното е, че извън тази дискусия е пропусната третата голяма сила в квазитриполярната световна система: Руската федерация. Как е възможно това?

Надпреварата от шесто поколение е реална - но къде е Русия?

В момента изглежда, че руснаците са дали приоритет на разработването на технологии и възможности, които ще гарантират, че войната им в Украйна ще завърши с победа. Така че Москва е наредила военното си производство да даде приоритет на масовото производство на основни бойни танкове, ракети с голям обсег, хиперзвукови оръжия като „Орешник“ и рояци дронове, за да назовем само някои от технологиите, върху които Русия се фокусира, за да спечели войната в Украйна.

Москва дори не е приоритизирала своя боен самолет от пето поколение, Су-57 „Фелон“, въпреки че много западни анализатори твърдят, че Су-57 не е истински боен самолет от пето поколение. Сега руснаците изглежда се надпреварват да разширят производството на Су-57, тъй като Москва мечтае Су-57 да се конкурира за износ с произведения в САЩ многоцелеви боен самолет от пето поколение F-35 Lightning II.

Военната икономика на Русия има различен списък с приоритети

Тъй като руснаците се възприемат като „губещи“ в надпреварата за бойни самолети от пето поколение, Москва изглежда е заинтересована да „настигне“ китайците и американците. През последните няколко години се разпространяват новини за митичния МиГ-41 (ПАК-ДП) и стелт ПАК-ДА, които са част от нов клъстер от модели бойни самолети и бомбардировачи, които емблематичните руски аерокосмически фирми проектират, пише Брандън Вайхарт, старши редактор по националната сигурност в The National Interest.

Наред с МиГ-41 се проектира още по-малко известна система, наречена Т-60 „Голур“. В момента голяма част от информацията за Т-60 е косвена и се намира главно в профили от типа OSINT в социалните медии. Засега нека разгледаме МиГ-41 (ПАК-ДП), който е много по-известен и разбираем – и вероятно много по-близо до реалността от всеки друг предложен руски самолет от шесто поколение.

МиГ-41 (ПАК-ДП) е класифициран като прехващач от „шесто поколение“, предназначен да замени остарелия МиГ-31 Foxhound в руските Въздушно-космически сили. Както при много от руските инициативи за разработване на бойни самолети от шесто поколение, потвърдими подробности са разпръснати в интернет и сред експерти в областта на аерокосмическото и отбранителното дело.

Но Global Security съобщава, че МиГ-41 има хиперзвукови възможности за скорост – с максимални скорости около 4,0-4,3 Маха, а някои дори твърдят, че самолетът ще може да достигне до 5 Маха. Ако това е вярно – и има сериозни причини да се съмняваме в това – това би поставило предложения МиГ-41 далеч пред съществуващите американски бойни самолети от пето поколение, F-22 Raptor и F-35, по отношение на скоростта.

Руските медии представят птицата като звезден изтребител от „Междузвездни войни“ или „Бойна звезда Галактика“ и по-малко като истински военен самолет. Според съобщенията, дизайнът има за цел да повиши оперативния таван на МиГ-41 над средните тавани на бойните самолети, вероятно с десетки километри, теоретично изтласквайки МиГ-41 до близки до космически височини.

Това би означавало, че МиГ-41 теоретично би могъл да прехваща високоскоростни заплахи на голяма височина (като евентуално приближаващи балистични ракети или сваляне на сателити).

Това е подобна способност на тази, която се твърди, че ще притежава китайският военен самолет от шесто поколение. Макар че е малко вероятно руснаците и китайците да си сътрудничат по военен самолет от шесто поколение – поне не засега – фактът, че описаните способности на съответните им бойни самолети от шесто поколение са толкова сходни, би трябвало да накара всеки сериозен специалист по отбрана във Вашингтон да се замисли.

Както американците и китайците, руснаците се интересуват от разработването и масовото производство на DEW от години. Всъщност, дали американците могат да накарат своите DEW да работят правилно, остава важен въпрос, но китайците сякаш напредват в тази област защо да предполагаме, че руснаците, които изпреварват света в разработването на хиперактивни оръжия?

Въпреки че руснаците не са дали приоритет на масовото изграждане на модерни бойни самолети, като например Су-57, описаните по-горе възможности за МиГ-41 са в съответствие с цялостната доктрина за противовъздушна отбрана на Русия. Русия се нуждае от бързи, високо летящи прехващачи, за да покрие огромното пространство на северното въздушно пространство, и се нуждае от такива прехващачи, за да противодейства на бъдещи високоскоростни заплахи, които биха представлявали риск за руската родина.

Въпреки това Русия е изправена пред индустриални предизвикателства, тъй като е изцяло ангажирана с разработването на системите, необходими за победа в Украйна. Тези системи не са бойни самолети от шесто поколение.

Те дори не са самолети от пето поколение. Това са основни бойни танкове Т-72, ​​рояци от дронове, системи за атака извън зрителния обсег, хиперзвукови ракети и други подобни. Досега не съществува прототип на МиГ-41, което означава, че всичко това е само теоретично.

Сенчестият Т-60 „Голур“ и амбициите на Русия за шесто поколение

Що се отнася до Т-60 „Голур“, според непотвърдени източници, Т-60 „Голур“ ще разполага с изцяло нова задвижваща система, която ще осигурява увеличена тяга, като същевременно намалява разхода на гориво.

Тези две характеристики на новия, неуточнен двигател за предполагаемия Т-60 „Голур“ ще увеличат оперативния обхват и бойната издръжливост на този предполагаем военен самолет.

Като част от предполагаемата програма Т-60, руснаците работят за подобряване на производителността, гъвкавостта и автономността за работа в бъдещи среди с висока заплаха – включително такива с усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана (ПВО), възможности за електронна война (РЕБ) и дори възможности за изкуствен интелект (ИИ).

Засега руските военни самолети от шесто поколение съществуват предимно като концепции, визуализации и стратегически послания. Те не са метал на пистата. Москва доказва в Украйна, че все още знае как да води война в индустриален мащаб. Този вид война в индустриален мащаб, основана на изтощение, обаче, предпочита количеството и издръжливостта преди всичко.

Изящните аерокосмически чудеса са просто лукс, който руснаците не могат нито да си позволят, нито да изискват, за да спечелят войната в Украйна.

МиГ-41 и още по-теоретичният Т-60 „Голур“ може един ден да се превърнат в истинска „система от системи“ в Русия, но докато Русия не демонстрира способността си да произвежда масово усъвършенствани стелт самолети в голям мащаб, амбициите ѝ за „шесто поколение“ остават амбициозни.

В новата ера на конкуренцията между великите сили и противно на това, което американците и европейците вярват, мечтите не възпират противниците. Фабриките го правят. За чест на Русия, нейната отбранителна индустриална база е много по-способна в масовото производство на по-прости оръжия и платформи в голям мащаб, отколкото Западът. Това е, което ще спечели деня в Украйна, а не шепа високотехнологични платформи.