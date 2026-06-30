Може ли Владимир Путин да загуби властта до три години?

Путин е изправен пред фатални проблеми, тъй като ударите с украински дронове парализират доставките на гориво в Крим, превръщайки Керченския мост в основна цел за предстояща атака. Катастрофалните последици от войната подкопават легитимността му, като това се усилва от вътрешни раздори – като предупреждението за бунт от страна на военен блогър, разпространило се като вирус, и заплахите на войници към офицери. Общественото недоволство нараства заради принудителната мобилизация и недостига на провизии, докато се очертават исторически паралели с минали смени на режима, предизвикани от провалени войни. Елитите, опасявайки се за безопасността си, могат да се разбунтуват, което потенциално да доведе до гражданска война сред силите за сигурност на Путин. Сценариите за края му варират от бързо убийство до показен процес, като спусъците включват още украински атаки, вътрешни безредици или оттегляне на подкрепата от страна на Китай. Падането му се прогнозира в рамките на три години, пише Forbes.

Путин е в безизходно положение – на много нива. Нека разгледаме остротата на положението му, вероятните изходи и потенциалните времеви рамки. Ето моето скорошно интервю, в което предсказвам краха на Путин в известен подкаст, а именно в Substack на Себастиан Юнгер. Юнгер е световноизвестен военен журналист, награждаван автор и режисьор на документални филми.

Поради непрестанните удари с украински дронове Крим е практически отрязан от гориво. Пътното задръстване от автомобили, дълго много мили, които се опитват да напуснат полуострова в разгара на туристическия сезон, създава лоша картина. Руснаците разполагат само с един последен канал за доставки на гориво: Керченският мост – архитектурен обект с голяма символика, бомбардиран многократно, но все още издържал. Камионите с бензин, преминаващи по него, ще представляват лесна мишена, обещаваща огромен огнен облак, ако бъдат уцелени при удар. Източниците ми в украинското разузнаване ми казват, че такъв мащабен удар е неизбежен.

Руският военен блогър Александър Лунин, ветеран от инвазията в Украйна, наскоро публикува видео, в което предупреждава за бунт и изисква лично телевизионно интервю с Путин. Той говори за тайни, които му са разкрили висшестоящи и които трябва да сподели с Путин. По последни данни видеото имаше 11 милиона преглеждания. Той публикува още едно видео, в което смекчи позицията си, но то от своя страна беше бързо последвано от подкрепящо видео от група войници, заплашващи да насочат оръжията си срещу офицерите, които ги измъчват. Лунин в момента е в затвора. Въстанието на Пригожин се запечатва ярко в съзнанието на обществеността.

Непрекъснато се разпространяват видеоклипове на украински удари срещу военни, електроенергийни и горивни съоръжения както в близост до Москва, така и в отдалечени руски региони. Навсякъде се виждат плачещи жени-инфлуенсъри, които не могат да намерят бензин за колите си. Междувременно се разпространяват и видеоклипове на мъже по руските улици, които биват насилствено набирани в армията. Често роднините им се опитват да блокират превозните средства на похитителите. Въпросът, който се задава по улиците, е защо самите силовици не служат на фронта.

Нека не забравяме, че исторически погледнато, през миналия век два пъти е настъпвала промяна на режима и империята на Москва се е сривала заради катастрофални чуждестранни военни кампании – Първата световна война и нахлуването в Афганистан.

Докато натискът върху Путин се засилва, елитите около него мислят за собствената си съдба

и намират хора като Александър Лунин, които да изразят страховете им. Населението може само да заключи, че или Путин е отговорен, или елитите около него го изолират от осъзнаването и коригирането на ситуацията. В началото те ще обвинят елитите. Ето защо елитите ще се разбунтуват дори преди армията – от страх.

Тази рубрика предсказа инвазията в Украйна през 2022 г. месец по-рано, както и катастрофалния й изход, когато повечето така наречени експерти и журналисти отхвърляха самата вероятност за това.

Путин разполага с редица надеждни защитни механизми, еквивалентни на преторианската гвардия. Той разполага със собствени охранителни подразделения, включително редица охранителни милиции като ФСБ, войските на Министерството на вътрешните работи или Националната гвардия (Росгвардия с 300 000 войници) и 30 000 души от пряката охрана, полицията и други подобни. През годините той ги е използвал, за да ги противопоставя една на друга. Но всяка от тях представлява и заплаха, като лоялността им е насочена преди всичко към собствения им шеф. Гражданска война между тях е един от възможните сценарии.

Въпросът как ще настъпи краят на Путин зависи по-скоро от това какъв изход е планиран. Да се убие Путин бързо и след това да се води борба за властта означава да се неутрализира заплахата, която той представлява за заговорниците, преди лоялистите да успеят да реагират. Но това също така премахва един ключов вариант – да се организира показен процес и да се направи от него изкупителна жертва за всички злини на неговото управление, като по този начин се оправдаят останалите. Това позволява на системата и нейните елити да останат на място с минимален хаос. Може да се нарече „вариантът Чаушеску“. В този случай прословутият румънски деспот от епохата на Студената война беше бързо екзекутиран (заедно със съпругата си) от висшето военно командване, докато бившите му елити продължиха да управляват нещата в рамките на номинално демократична система.

Че подобни сценарии представляват заплаха, може да се заключи от неотдавнашната мистериозна смърт на Сергей Иванов, дългогодишен съюзник и приятел на Путин, на 26 юни на 73-годишна възраст. Иванов също така години наред се смяташе за вероятен негов наследник. Той беше една от онези редки фигури на върха, които разполагаха с толкова власт и безнаказаност, че понякога дори се осмеляваха да критикуват ситуацията. Кремъл обяви смъртта му незабавно, без да посочи причина за нея. Иванов, близък до Путин от 70-те години насам, няколко пъти беше отстраняван от официалната власт, но запази много добри връзки с ФСБ.

Подобен инцидент създава проблеми за Путин. Когато потенциални съперници биват безмилостно елиминирани, други ще се почувстват застрашени и ще предприемат действия срещу него в очакване на същото. С нарастващата параноя около него, всичко може да предизвика края. Още по-драматични украински атаки срещу Москва. Недостиг на храна. Сецесионистки въстания в провинции като Татарстан, Башкортостан или Чечня. Нахлуване на Украйна в Крим. И преди всичко – действията на Китай. Ако Пекин реши, че Путин като отслабващ лидер е пречка за собствените му интереси, той може да предизвика падането му по различни начини. Чрез прекъсване на военната помощ. Чрез навлизане в Сибир. В момента КНР строго ограничава помощта си за руската икономика. Вече е отказала да финансира газопровода „Сибир 2“, свързващ Сибир директно с Китай.

Дните на Путин са преброени. Ако тази тенденция продължи или се влоши, той вероятно ще бъде свален от власт в рамките на три години.