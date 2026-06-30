Енчо Господинов: Вучич е умел играч, няма да даде властта доброволно

Сръбският президент Александър Вучич се оттегля от поста си. Пред хилядите си симпатизанти на митинг той обяви, че след 14 години вярна служба за последно се обръща към тях като президент.

"Това е деликатен момент за Вучич, но и ситуация да покаже политически майсторлък. Той е изключително опитен политик. Повече от четвърт век той е в сръбската политика. Идва от доста образовано семейство. Който го подценява, може да има проблеми", коментира журналистът и дипломат Енчо Господинов за Bulgaria ON AIR.

Гостът обърна внимание, че Вучич е казал на симпатизантите на неговата партия, че са нужни големи промени и смели стъпки напред, но властта няма да бъде дадена доброволно.

"Вучич е много умел играч и трябва да стане неочаквано чудо...

Студентското движение е аморфно, няма ярко изявен лидер. Партията на Вучич може да разчита на 47%, докато движението на студентите е с 31%", подчерта Господинов в "България сутрин".

Журналистът се познава лично с Вучич и няколко пъти се е срещал с него в Белград и Брюксел.

"Впечатленията ми са за много умел и бързо мислещ политик. Човек прагматик, който може да играе политически шахмат на няколко дъски едновременно. До известна степен, след падането на Милошевич от власт, Вучич умело разиграва старата стратегия, наследена от бивша Югославия. Сърбия играе едновременно с Русия, много близки отношения с Китай, внимателно гради отношения с Брюксел, надявайки се един ден да влезе в ЕС, горе и долу отношения със САЩ", анализира Господинов.

Той определи властването на Вучич като труден следвоенен период за Сърбия.

"И до ден днешен вибрациите в Сърбия продължават. Сърбите бяха демонизирани във войните, които започна Милошевич. Само човек като Емир Кустурица може да обобщи тази трагедия, която се случи на бивша Югославия, която се разпадна пред очите на целия свят и доведе до смъртта на близо четвърт милион човешки същества. Няма ангели и няма само черни ангели в този район на света", каза още Господинов.

По думите му отношенията на България със Сърбия и Северна Македония са костелив орех.

"При добро желание на политиците можем да спрем да се вторачваме в историята и да гледаме напред. Балканите трябва да се научат на нещо повече, само с история не се живее", на мнение е Господинов.

Той отбеляза, че страната ни има шестима съседи - 5 държави и Черно море.

"Най-приятелските ни отношения са с Черно море. Навсякъде другаде имаме сенки от историята, даже с Румъния и Гърция, с които сме в един отбор на ЕС", заключи Господинов.