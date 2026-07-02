Зеленски иска от САЩ лиценз за производство на "Пейтриът" след масираните удари в Киев

Украинският президент Володимир Зеленски поиска днес от съюзниците на Украйна повече подкрепа за противовъздушната ѝ отбрана и по‑специално лиценз от Съединените щати, който да позволи производство на ракети "Пейтриът", след новата разрушителна руска атака срещу Киев, предаде Франс прес.

"Разчитаме също така много на решение на Съединените щати относно лицензите за "Пейтриът" и други форми на сътрудничество. Това са мерките, които могат да спрат тази война и да предотвратят атаки като тази", заяви Зеленски във фейсбук след масираните руски удари срещу украинската столица, които причиниха смъртта на най‑малко 13 души и раниха 86.

Киев е понесъл през нощта най‑масираното нападение от руските сили от началото на нашествието през 2022 г., заяви днес кметът на града Виталий Кличко.

"Утре, 3 юли, се обявява ден на траур в Киев в памет на жертвите на най‑масовата атака на врага срещу столицата", написа той в социалните мрежи.

Според Москва ударите са били насочени срещу военни цели.

(БТА)