Диана Дамянова: От няколко дни МВР раздава осъдителни присъди!

И за Пеевски, и за държавата е добре тези данни да бъдат огласени, резултатите от тях - също и тогава ще правим каквито да е било заключения. На този етап, това е просто част от една активност, свързана с издирване на лошите, която цели в някаква степен да прикрие бездействието в други посоки на правителството.

Това каза за БНР PR експертът Диана Дамянова по повод оповестените пътувания на Пеевски с частни самолети.

След като стана ясно, че Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски реакцията трябва да дойде от нея като частно лице, защото към момента на пътуването тя не е била "нито част от ГЕРБ, нито част от Конституционния съд".

"В този смисъл лицето Десислава Атанасова, ако има какво да обяснява, вероятно ще го обясни".

Дамянова коментира пред "Хоризонт", че засега няма яснота какви са били основанията за разследване на Пеевски:

"МВР не може да раздава осъдителни присъди. Работата на МВР е да събира доказателства и да ги дава на съда. От няколко дена МВР раздава осъдителни присъди. Първата, много по-скандална, днес беше, когато практически беше обвинен в убийството на магистралите Борисов. По-късно стана ясно, че тези всички мантинели и така нататък са подписани много по-скоро в правителства, свързани с Радев, отколкото с тези на Борисов. Но МВР си даде възможността и абсолютно нерегламентираното право практически да осъди Борисов в съучастие - бил заничал зад фирмите, и т.н. Аз знам, че присъди издава съдът на базата на прокурорски искания, на базата на разследвания от органите на реда в лицето на МВР. Когато МВР съобщава данните си във вид на присъди, мен това не може да ме удовлетворява и да ми изглежда убедително, защото просто трябва да има един и същи аршин. Ако може така спрямо Борисов, значи може така и спрямо мен".

Демерджиев "надхвърля решително правата си в това отношение - да издава присъди" коментира Дамянова.

"Пеевски може да си има съвсем личен живот и да си пътува както си иска, ако това не засяга държавата", изтъкна тя.

PR експертът твърди че в интернет има "стотици и стотици фен групи, страници и така нататък в подкрепа на Демеджиев". Според нея това говори за висока степен на егоцентризъм, който "в някаква степен характеризира поведението" на вътрешния министър:

"Министърът на вътрешните работи има собствена адженда. Една от тези адженди е неговото лично величие, в което е хвърлен огромен ресурс. Тук става дума не само за ресурс, в който той със съпругата си, ако има такава, през нощта създават социални мрежи, а за значителен ресурс от значителна работна сила, ако може така се каже, в професията и, че, на фона на това, думите, изказани от този министър, понякога тежат повече от доказателствата по тях. Това е, което мен ме тревожи".

"Същото това МВР само преди 15 дни не е събрало необходимите доказателства от онази гонка, която едни момчета с татуировки бяха направили. Не са събрани! И вече изтече информация, че съдът счита за недостатъчно основания за това, че е проведена гонка. Значи те не могат да съберат достатъчно данни за нещо, което е повече от очеизваждащо", изтъкна тя.